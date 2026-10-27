Fabiola García dice "hasta pronto" a la Xunta: "No me perdonaría decirle que no a Feijóo"

La hasta ahora conselleira de Política Social, Fabiola García, se ha despedido este martes de la política gallega para ir como número 2 en la lista del PP al Congreso. Lo ha hecho arropada por los que eran sus compañeros, incluido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en un acto en el que han jurado su cargo los nuevos titulares de Política Social y Medio Ambiente, Ángeles Vázquez y Nicolás Vázquez.

"No me perdonaría decirle que no a Feijóo", explicó García durante su discurso, en el que avanzó que esta marcha es un "hasta pronto", no un "adiós". "Os digo hasta pronto porque seguiré sirviendo a Galicia, a todos los gallegos y gallegas", indicó la de Ribeira, uno de los miembros del Gobierno gallego con más antigüedad.

La ya exconselleira recordó que cuando tomó posesión de su cargo en 2018, su hijo mayor "gateaba" por la moqueta del Pazo de Raxoi y bromeó: "Ahora ya pelea con su hermano pequeño y hace enormes construcciones de vivienda de Lego que serían la envidia de María Martínez Allegue, aunque está más pendiente de los discursos de Román Rodríguez a ver si en algún momento anuncia unos minutitos más de recreo".

Fabiola García continuó indicando que el tiempo en política, "como en la vida", pasa "volando" y señaló que ha dedicado muchos años a su labor, con "llamadas de día y también de noche", miles de kilómetros para recorrer la comunidad gallega y muchas noches sin dormir. "Y también muchos días de satisfacción", añadió la que durante ocho años fue responsable de Política Social, que recordó los duros momentos de la pandemia.

"La Xunta fue mi casa y mis compañeros y compañeras mi familia supletoria", señaló García, que recordó que fue Feijóo el que le encomendó esta tarea en 2018: "Jamás lo olvidaré, como tampoco el cariño y el apoyo incondicional de Alfonso Rueda. Desde cuando le llamaba aún Alfonso, hasta ahora, que llevo durante muchos años llamándole jefe, y con mucho, muchísimo orgullo, presidente".

Precisamente, ha sido el candidato del PP a la Presidencia el que la ha llamado a formar parte de las listas electorales. "No me perdonaría decirle que no a Feijóo", señaló García, que concluyó. "Como tampoco me perdonaría deciros adiós. Os digo hasta pronto porque seguiré sirviendo a Galicia, a todos los gallegos y gallegas, velando por las familias, por las personas en riesgo de exclusión social, por las personas con discapacidad, por los mayores y luchando por la igualdad desde las Cortes".

Las palabras de Rueda

Alfonso Rueda, por su parte, le ha deseado lo mejor a la hasta ahora conselleira de Política Social en su carrera política en Madrid. El presidente de la Xunta, que destacó de García que era la "conselleira de Política Social e Igualdade más veterana de todas las comunidades autónomas e España", indicó que el cambio en su Gobierno se debe a circunstancias excepcionales y que, si no fuese por las elecciones, no se habría producido.

El mandatario autonómico le pidió a Fabiola García que "no se olvide de nosotros porque nosotros no nos vamos a olvidar de ella". "Y le pediremos que siga trabajando como lo hizo hasta ahora", añadió Rueda, que ha destacado el "optimismo" y la "sonrisa permanente y sincera" de la de Ribeira, en línea con lo que había manifestado minutos antes su sustituta en Política Social, Ángeles Vázquez.

García deja "un magnífico recuerdo", según el presidente de la Xunta, que ha reivindicado varios avances en su área a través de actuaciones como la implantación "del nuevo modelo de residencias", o el 'Bono Coidado', y en materia de igualdad, como el impulso de la ley para combatir la violencia digital.

"Yo sé que en el ámbito social ningún logro es suficiente, pero creo que todos podemos concordar en que Fabiola García puede marcharse muy orgullosa y nosotros estar muy orgullosos de ella", añadió Rueda, antes de concluir: "Muchísima suerte, te vas de un lugar que seguirá siendo tu casa".