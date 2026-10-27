Los conselleiros de Política Social y Medio Ambiente juran el cargo en un Gobierno de "continuidad"

Ángeles Vázquez y Nicolás Vázquez han tomado posesión como conselleiros de Política Social y Medio Ambiente, respectivamente. Lo han hecho acompañados por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y por la titular saliente de Política Social, Fabiola García, que va como número 2 en las listas del PP por A Coruña al Congreso de los Diputados.

Tanto la nueva conselleira de Política Social e Igualdade como el nuevo responsable de Medio Ambiente e Cambio Climático optaron por la vía del juramento para tomar posesión de sus cargos en un acto celebrado en el Pazo de Raxoi ("el lugar más solemne que tiene la Xunta") y presidido por Alfonso Rueda, que señaló que su equipo "funciona" y apuesta por la continuidad.

"Este es un relevo que yo no pensaba hacer. Estoy muy satisfecho con mi equipo, es un equipazo. Lo que les pido y ellos lo saben es que trabajen cada día más, siempre es posible trabajar algo más, corregir fallos y apretar el acelerador", comenzó el líder del PPdeG, que añadió que han sido las circunstancias actuales las que han motivado los cambios.

El presidente de la Xunta deseó suerte con su nueva cartera a Ángeles Vázquez, que ya tiene experiencia gestionando las consellerías de Medio Rural y Medio Ambiente, "áreas complejas y de enorme valor sentimental para los gallegos". Rueda calificó a la melidense como un "todoterreno" y aseguró que es "una apuesta segura" en una materia fundamental para la Xunta como es Política Social.

Respecto a Nicolás Vázquez, el líder autonómico destacó su profesionalidad, su rigor y su papel en "logros fundamentales de la Xunta". Rueda señaló que el nuevo conselleiro es un "ejemplo de servicio público" y destacó su amplio conocimiento del funcionamiento interno de la Administración.

Y es que el nuevo titular de Medio Ambiente fue entre 2015 y 2020 vicesecretario general en la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que dirigía Rueda con Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta. El año de la pandemia fue nombrado secretario xeral técnico de la Consellería de Medio Rural, y en los últimos tres años ejerció como secretario xeral de Industria.

El adiós de Fabiola García

Alfonso Rueda tuvo también unas palabras para Fabiola García, que deja su cargo para ir en la candidatura del PP al Congreso por A Coruña como número 2 tras Miguel Tellado, que también es el encargado de la campaña del partido para las elecciones generales.

Fabiola García llevaba al frente de la Consellería de Política Social desde 2018, cargo que mantuvo en 2022 bajo el nombre de Política Social e Igualdade con la llegada de Alfonso Rueda. Precisamente, el presidente de la Xunta destacó de la política de Ribera que es la "conselleira de Política Social e Igualdade más veterana de todas las comunidades autónomas y España" y recordó su trabajo a lo largo de los últimos ocho años.

Los dos conselleiros entrantes y la conselleira saliente con Alfonso Rueda. @AlfonsoRuedaGal

Fabiola García era, además, uno de los miembros del equipo de Gobierno más veterano junto a los "incombustibles" Ángeles Vázquez y Román Rodríguez. "Espero que llegue muy lejos. No nos vamos a olvidar de ella. Deja un bagaje muy importante a parte de su manera de ser, con su sonrisa permanente y sincera", añadió Rueda.

Parlamento de Galicia

El cambio en Política Social no es el único que se producirá debido a las elecciones del 29 de noviembre. El actual presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, ya había avanzado que esta sería su última legislatura en la Cámara, a donde llegó en 1997 como diputado y que preside desde 2016.

Santalices, que encabeza la candidatura del PP al Senado por la provincia de Ourense, podría seguir en el cargo hasta que termine la Legislatura. El suyo no es el único puesto que quedará vacante en el Parlamento: Julio García Comesaña, secretario de la Mesa y exconselleiro de Sanidade, es el cabeza de lista del PP por Pontevedra.

El Partido Popular no ha confirmado todavía quiénes ocuparán los sillones aunque si las listas siguen por orden, entrarían en el Parlamento de Galicia la teniente de alcalde de Viana do Bolo, Carmen Conde, y el portavoz del PP de Caldas, Fernando Pérez. Los actuales cargos, en todo caso, todavía no han cesado.

Respecto a quién será el nuevo presidente del Parlamento gallego, suenan dos nombres: el de uno de los dos conselleiros que conservan el acta, Román Rodríguez (titular de Educación, Ciencia Universidades e Formación Profesional), y el de la vicepresidenta primera de la Cámara, Raquel Arias.