BNG y PSdeG critican que Medio Ambiente sea asumido por un conselleiro con perfil de Industria

El BNG y el PSdeG se han mostrado críticos con el hecho de que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático sea asumida por Nicolás Vázquez, con un perfil vinculado a la industria. El nuevo titular de Medio Ambiente tomó posesión del cargo esta mañana en un acto en el que Ángeles Vázquez juró como responsable de Política Social e Igualdade.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, calificó los cambios en Política Social y Medio Ambiente como un intento de convertir este último departamento autonómico en "un apéndice de Industria". La líder nacionalista ha recordado que Ángeles Vázquez ha pasado por "moitas consellerías, cada vez de menor rango", en referencia a que ha sido titular de Medio Rural y Medio Ambiente.

"O PP quere pisar o acelerador do espolio e da depredación do noso territorio, non imos ter unha Consellería de Medio Ambiente, senón unha apéndice de Industria", aseguró la portavoz del BNG durante un acto celebrado en A Coruña para presentar la candidatura del partido al Congreso y al Senado por A Coruña.

Pontón teme que este movimiento pase "por diante" de la protección del territorio en medio de la crisis por el cambio climático: "Esta operación o único que quere é favorecer a grandes proxectos que veñen aquí a espoliar a nosa riqueza e a deixarnos contaminación e destrución".

La portavoz nacional del BNG acusó al PP de "gobernar para os grandes lobbies" y de continuar con el espolio como síntoma de que "saben que xa lles queda pouco tempo no Goberno porque as eleccións galegas están cada vez máis cerca".

"O que está claro é que Altri é un proxecto que deliberadamente o Partido Popular non denegou por razóns ambientais, senón que única e exclusivamente o puxo no conxelador por un problema de conexión á rede eléctrica. Está claro que se goberna o Partido Popular no Estado, a decisión que vai a tomar é resucitar a Altri", indicó Pontón, invitando a coger la papeleta del BNG el 29N para evitar que se retome el proyecto.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se manifestó en la misma línea crítica que Pontón.

"Hay un cambio de un conselleiro para una consellería que es Política Social. Una de las representantes del negacionismo del Cambio Climático como era la conselleira de Medio Ambiente, que ahora pasa a Política Social... Con esos antecedentes de sensibilidad creo que la cosa no va a ir a mejor", aseguró el portavoz socialista, que señaló que la tramitación de la dependencia acumula retrasos de casi un año.

Besteiro también se pronunció sobre el ascenso de Nicolás Vázquez. "El cambio de un funcionario de Industria hacia Medio Ambiente... No voy a anticipar nada. A veces parece que ponemos al zorro a cuidar de las gallinas".

"Vamos a dar una confianza de unos días, pero esos cambios de quien representa una política industrial y miró para otro lado cuando la política medioambiental estaba cuestionada, como Altri, la verdad es que en cuanto a la protección del medio ambiente no inspira confianza", concluyó el secretario xeral del PSdeG.

Adega

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega), por su parte, ha deseado que el nuevo conselleiro de Medio Ambiente cambie la "deriva" de "desprotección" de los territorios, realizada, a su juicio, por la Xunta en los últimos años. "Cambiarás de muiñeiro pero no de ladrón", ha resumido el secretario técnico de Adega, Fins Eirexas, el ajuste del Gobierno gallego.

Preguntado al respecto de la labor de la hasta ahora responsable de medio ambiente, la secretaria ejecutiva de Adega, Belén Rodríguez, ha señalado que en los años en los que ostentó el cargo solamente se reunión una vez con ellos, durante la crisis de los pellets: "En otras ocasiones, reiteradas y repetidas, en las que apelamos a un diálogo con ella lo rechazó o simplemente no contestó a nuestras peticiones".

Ambos se han pronunciado de este modo a preguntas de los medios tras una rueda de prensa en la que han denunciado que la Xunta usa la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2027 para "burlar" la sentencia que le obliga a restituir la protección del territorio en el que se iba a instalar Altri, tras desaparecer dicha área de la estrategia verde "sin aportar justificación".

El secretario ejecutivo de la asociación ecologista ha recordado que al aprobar la Estratexia de Infraestrutura Verde (EIV) el Gobierno gallego eliminó la protección prevista para ese territorio sin "explicación". De este modo, ha asegurado Eirexas, el Ejecutivo autonómico pretendía facilitar la construcción de la fábrica en un espacio con hábitats de interés y especies protegidas.