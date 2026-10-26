Un particular localiza el cuerpo de un hombre en una playa de Muros (A Coruña)

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado en la orilla de la playa de Galiñaceiro, en la parroquia de Esteiro, que forma parte del municipio coruñés de Muros.

Según la información del 112 Galicia, un particular dio la voz de alarma sobre las 17.25 horas de este lunes e indicando que había encontrado un cuerpo y que, aparentemente, la persona estaba fallecida. Además, señaló que no era necesario realizar labores de rescate, porque el cuerpo estaba accesible.

Ante esto, la central de emergencias dio aviso inmediatamente al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, al Servicio de Gardacostas de Galicia y a Salvamento Marítimo.

Una vez en el lugar de los hechos, los equipos de emergencias únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.