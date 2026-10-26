¿Quién es Nicolás Vázquez, el nuevo conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta?

Nicolás Vázquez Iglesias tomará mañana martes posesión como nuevo conselleiro de Medio Ambiente e Cambio Climático, cartera que hasta ahora dirigía Ángeles Vázquez. La melidense, por su parte, asumirá Política Social e Igualdade tras la marcha de Fabiola García a Madrid, ya que va como número 2 en la lista del PP por A Coruña al Congreso de los Diputados.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que minutos antes de dar a conocer los cambios en su Gobierno manifestó en rueda de prensa que estaba "muy satisfecho" con su equipo. Precisamente, en esta rueda de prensa también participó la hasta ahora titular de Medio Ambiente para explicar un asunto vinculado con su consellería aprobado en el Consello da Xunta.

"Pequenos axustes nun Goberno que funciona. Ángeles Vázquez asume Política Social e Nicolás Vázquez toma o relevo en Medio Ambiente. Dous profesionais con experiencia e coñecemento da Administración para dar continuidade ao traballo feito. Á galega, con sentidiño", compartía en X minutos después del anuncio Alfonso Rueda.

¿Quién es Nicolás Vázquez?

Nicolás Vázquez (Lugo, 1974) es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y en Ingeniería Industrial por la UNED. El lucense, que trabajó en el sector privado como consultor en sistemas de información, desempeñó diversas funciones en el Instituto Energético de Galicia entre 2001 y 2015.

El nuevo conselleiro de Medio Ambiente es funcionario del cuerpo facultativo superior de la Xunta de Galicia, subgrupo A1, escala de ingenieros industriales, desde hace 11 años. Entre noviembre de 2015 y septiembre de 2020 desempeñó la responsabilidad de vicesecretario general en la Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, que dirigía Rueda con Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta.

La Xunta ha dado a conocer que en septiembre de 2020 fue nombrado secretario general técnico de la Consellería do Medio Rural, cargo que ocupó hasta que en junio de 2023 fue nombrado secretario xeral de Industria en la Consellería de Economía e Industria, asumiendo en mayo de 2024 competencias en Desarrollo Energético.

El lucense, que tuvo un papel fundamental a la hora de favorecer el desembarco de SAIC en Ferrolterra, tomará mañana posesión como Conselleiro de Medio Ambiente.

Ángeles Vázquez

Ángeles Vázquez (Melide, 1972) es licenciada en Xeografía e Historia por la USC y fue alcaldesa de su municipio natal entre 2004 y 2007 y de nuevo entre 2011 y 2015. Además, fue concejala en ese mismo municipio, diputada provincial en A Coruña y miembro del Congreso de los Diputados.

La nueva conselleira de Política Social se incorporó a la Xunta en octubre de 2015 como conselleira do Medio Rural. En septiembre de 2018 pasó a ser conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y, desde abril de 2024, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático.