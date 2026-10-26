Frente Amplio anuncia sus cabezas de lista para las Cortes en las cuatro provincias gallegas el 29N

La coalición Frente Amplio de la que forman parte Sumar, Esquerda Unida, Recortes Cero, Partido Verde y agrupaciones municipalistas ha presentado sus cabezas de lista en las cuatro provincias gallegas al Congreso de los Diputados y al Senado en las próximas elecciones del 20 de noviembre.

En la papeleta de la Cámara Alta, la coalición de izquierdas concurrirá en la candidatura unitaria Senado de Progreso junto al PSdeG, mientras que para el Congreso de los Diputados será únicamente Frente Amplio.

Frente Amplio ha detallado los perfiles que encabezarán sus listas para cada una de las cuatro provincias gallegas tanto para el Congreso como para el Senado. De esta manera la lista de candidatos queda de la siguiente manera:

A Coruña

Congreso: Xosé Lois Piñeiro García - A Pobra. Profesor de ciencias en la escuela pública, concejal y exalcalde de A Pobra do Caramiñal entre 2015 y 2023, actualmente es concejal de Urbanismo y Medio Ambiente.

Senado:Rocío Núñez Rúa - Santiago de Compostela. Educadora social, activista feminista y por la igualdad, y funcionaria de carrera en los servicios sociales comunitarios.

Lugo

Congreso: Reyes Rodríguez García - Abogada, originaria de Sevilla, lleva varios años viviendo en Foz, donde ejerce de abogada. Experta en derecho civil y bancario, especialidad con la que se centra en la defensa del cliente ante los abusos.

Senado: Paula González Fernández - Economista por la USC, hoy trabaja en Lugo en la administración de una cooperativa agroalimentaria. Apasionada de la cultura y la tradición gallegas, estudia también Antropología Social y Cultural.

Ourense

Congreso: Juan Diego Conde Eguileta - Técnico de intervención social, artista marcial, instructor de esgrima histórica y podcaster.

Senado Millán Brea - Educador social, profesor universitario y doctor en Ciencias de la Educación. Es docente e investigador sobre la juventud, la educación, la participación social y el impacto de los videojuegos en la sociedad actual.

Congreso: Gloria Alonso Domínguez - Sindicalista de CCOO y trabajadora en el sector del telemarketing y atención al cliente, activista social.

Senado Paulo Carlos López López - Profesor titular de Ciencia Política en la USC, periodista, politólogo, investigador y secretario general de Movemento Sumar Galicia. Irá de número dos en Senado de Progreso tras la socialista Carmela Silva.