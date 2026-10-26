Confirmado: La Xunta congela en 2027 los peajes de la AG-55, de la Costa da Morte, y la AG-57 de Baiona

La Xunta congelará los peajes de las autopistas autonómicas, la AG-55 (Costa da Morte) y la AG-57 (Baiona), en 2027. Así lo ha anunciado este lunes la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que también ha reivindicado la "madurez" de su "compromiso" en materia de vivienda, algo que "empieza a materializarse" con la entrega de llaves.

"Un año más, congelamos los peajes de nuestras autopistas autonómicas, AG-55, AG-57, blindando las bonificaciones", destacó Martínez Allegue esta mañana en la comisión parlamentaria en la que ha presentado los presupuestos de su departamento de cara al próximo año, de los que ha destacado el "gran esfuerzo" y la "apuesta histórica", al crecer un 5%, hasta 588 millones.

La AG-55 A Coruña-Carballo es la vía que conecta la ciudad herculina con la comarca de Bergantiños y la Costa da Morte. La autopista mantiene unos precios de 0,55 euros para viajar entre A Coruña y Arteixo, mientras que desde este último hasta Carballo el coste es de 2,05 euros.

Precisamente, el pasado mes de julio la Xunta de Galicia inició en Vimianzo (A Coruña) las obras de prolongación de la autovía de la Costa da Morte, en las que se invertirán hasta 36 millones de euros. La actuación en la AG-55 supondrá unos 5,8 kilómetros, desde Santa Irena hasta la conexión con la carretera autonómica AC-532.

La AG-57 Puxeiros-Val Miñor, por otro lado, enlaza directamente los concellos de Baiona, Gondomar y Nigrán con los cinturones de circunvalación de Vigo. El trazado total, según recoge Autoestradas de Galicia, es de 25 kilómetros y el precio varía según el itinerario realizado: viajar en un vehículo ligero entre Baiona y Vigo, por ejemplo, cuesta 1,75 euros.

Vivienda e infraestructuras

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) dispondrá, de acuerdo con sus cifras, de 293 millones, un 8,5% más; y la sociedad pública de vivienda (Vipugal) eleva un 188% sus recursos, hasta 224 millones. Unas cifras a las que hay que sumar 2,7 millones para rehabilitación en el casco histórico de Vigo.

Martínez Allegue ha indicado que la Xunta dispondrá de 520 millones para vivienda, "un 50% más que el año pasado", de los que 326, "el doble del año pasado", se destinarán a la nueva construcción.

La Axencia Galega de Infraestruturas, por otro lado, contará con 265 millones de euros.

Ley de acompañamiento

La conselleira de Vivenda, además, ha hecho referencia a algunas de las medidas que incorpora su departamento a través de la conocida como ley de acompañamiento. Así, Allegue ha hecho referencia a una norma que afecta a las viviendas de CVasa 47, que "no podrá alquilar pisos por 800 euros en Vigo", y a la "reserva de viviendas para las nuevas promociones para aquellas personas que lleven más tiempo inscritas" en el registro de demandantes.

"Así, reservamos un 20% de las nuevas viviendas de promoción pública para inscritos en el registro de demandantes que lleven más de cinco años de antigüedad. Este porcentaje se aplicará tanto al régimen general, al cupo general, como a los cupos que acabamos de mencionar", explicó la conselleira de Vivenda.