Cambios en la Xunta: Ángeles Vázquez asume Política Social y Nicolás Vázquez será conselleiro de Medio Ambiente

Ángeles Vázquez será la nueva conselleira de Política Social y Nicolás Vázquez Iglesias asumirá su anterior consellería, la de Medio Ambiente. Así lo ha dado a conocer la Xunta de Galicia este lunes, después de que la anterior titular de Política Social, Fabiola García, dejase el cargo para concurrir como número 2 del PP en las listas del Congreso por A Coruña.

Ambos tomarán posesión mañana martes en un acto que se celebrará a las 09:00 horas en el Pazo de Raxoi.

La melidense Ángeles Vázquez lleva en el Gobierno gallego desde que en 2015 asumió la cartera de Medio Rural. Tres años después, en septiembre de 2018, pasó a ser conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda y, desde abril de 2024, es la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático. Ahora, será la encargada de gestionar los asuntos de Política Social.

Nicolás Vázquez (Lugo, 1974), por su parte, es desde 2023 el secretario xeral de Industria en la Consellería de Economía e Industria y en mayo de 2024 asumió también competencias en Desarrollo Energético. La Xunta ha confirmado este lunes que pasará a dirigir Medio Ambiente.

Pequenos axustes nun Goberno que funciona. Ángeles Vázquez asume Política Social e Nicolás Vázquez toma o relevo en Medio Ambiente. Dous profesionais con experiencia e coñecemento da Administración para dar continuidade ao traballo feito. Á galega, con sentidiño. — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) October 26, 2026

Fabiola García es la segunda conselleira que deja su cargo desde las elecciones autonómicas de 2024, momento en el que Alfonso Rueda hizo varios cambios en el Ejecutivo eliminando las vicepresidencias y ampliando las Consellerías de 11 a 12. El anterior conselleiro do Mar, Alfonso Villares, dimitió tras ser denunciado por agresión sexual el 4 de junio del año pasado, aunque la denuncia fue archivada en abril de 2026.

Parlamento de Galicia

El cambio en Política Social no es el único que se producirá debido a las elecciones del 29 de noviembre. El actual presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, ya había avanzado que esta sería su última legislatura en la Cámara, a donde llegó en 1997 como diputado y que preside desde 2016.

Santalices, que encabeza la candidatura del PP al Senado por la provincia de Ourense, podría seguir en el cargo hasta que termine la Legislatura. El suyo no es el único puesto que quedará vacante en el Parlamento: Julio García Comesaña, secretario de la Mesa y exconselleiro de Sanidade, es el cabeza de lista del PP por Pontevedra.

Remodelaciones anteriores

La remodelación del Gobierno a la que se enfrenta este mes de octubre Alfonso Rueda no es la primera que asume desde que llegó a la presidencia de la Xunta tras la marcha de su predecesor y ahora candidato del PP en las elecciones del 29N, Alberto Núñez Feijóo, en 2022. La primera se debió a las elecciones generales de 2023, mientras que la segunda se produjo después de su victoria en los comicios gallegos en 2024.

Solo un año después de su marcha, Feijóo llamó a dos de sus exconselleiros y manos derechas a formar parte de las candidaturas electorales del 23J: Francisco Conde (conselleiro de Economía) y Rosa Quintana (conselleira do Mar). La marcha de Quintana, de hecho, dejó a Rueda como el único integrante del Consello da Xunta que formaba parte del mismo cuando el PP recuperó el Gobierno en 2009.

Diego Calvo fue nombrado entonces vicepresidente primero y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes y la hasta ahora titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, se convirtió en la vicepresidenta segunda. La consellería de Economía e Industria quedó en manos de María Jesús Lorenzana, que hasta ese momento era la responsable de Emprego.

Elena Rivo asumió Promoción de Emprego e Igualdade, mientras que la Consellería do Mar quedó en manos de Alfonso Villares, que en 2025 dimitió tras una denuncia por abuso sexual que fue archivada este año, cuando regresó a la política como delegado territorial de la Xunta en Lugo. Su puesto lo ocupa desde hace más de un año Marta Villaverde.

Esta gran remodelación se produjo en junio de 2023 y, en abril de 2024, tras ganar las elecciones autonómicas en febrero, Alfonso Rueda anunció su nuevo gobierno.

Los principales cambios fueron la eliminación de las vicepresidencias y la incorporación de cuatro nuevos conselleiros. Diego Calvo continuó al frente de Presidencia, Xustiza e Deportes, mientras que Ángeles Vázquez fue desde entonces responsable de Medio Ambiente e Cambio Climático, cargo que ahora deja para asumir Política Social.

El número de consellerías se amplió de 11 a 12 al crearse un departamento específico de Cultura, Lingua e Xuventude, al frente del cual está José López Campos. Por otro lado, se separó Medio Ambiente de Vivenda e Infraestruturas, cuya conselleira es María Martínez Allegue.

Ethel Vázquez, que ya había anunciado su salida, pasó a ocupar la secretaría de la Mesa del Parlamento. El entonces titular de Sanidade, Julio García Comesaña (que sustituyó a Ethel Vázquez en la Cámara el pasado mes de enero), también cesó, dejando el puesto a Antonio Gómez Caamaño.

La otra conselleira que dejó su puesto en 2024 fue Elena Rivo. El departamento de Emprego pasó a aglutinar Emprego, Comercio e Emigración y fue asumido por el hasta entonces conselleiro de Medio Rural, José González. Su cargo lo ocupa ahora María José Gómez Rodríguez.