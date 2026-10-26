Brasileños en Galicia celebran la victoria de Lula: "Quiero un país mejor, sin un presidente con odio"

"Mi país está dividido en dos", cuenta Cecilio Abade de Souza, brasileño afincado en A Coruña desde hace más de 17 años. Y no hace falta irse tan lejos para darse cuenta de las diferencias. En la banda en la que toca, Grupo Samba dos Amigos, hay seguidores de los dos bandos: quienes votan a Lula y quienes apoyan a Bolsonaro.

En el caso de Cecilio —Junior, como lo conocen todos en la música—, lo tiene claro: "Yo soy de PT (Partido de los Trabajadores)". De hecho, se fue hasta Madrid para poder votar a Lula. Las alternativas eran Portugal o la capital española, ya que, al no haber un consulado en Galicia, no le quedaba otra que desplazarse si quería ejercer su derecho al voto como ciudadano brasileño.

La doble nacionalidad le permite seguir votando en su país de origen. "Tengo familia allí y quiero lo mejor para ellos", explica Cecilio, que no quiso perder la oportunidad de participar en unas elecciones decisivas para el futuro de Brasil.

"Lula tiene errores, como todos, pero sus ideales van con los míos y con la educación que he recibido", sostiene. Una opinión que comparte Denis Araújo da Silva, que también se posiciona del lado de la izquierda. "Me alegro de que haya ganado Lula", reconoce.

Denis tiene amigos que apoyan tanto a Lula como a Bolsonaro. Y si algo le entristece es la forma en la que se vive la política en su país. "Parecen hinchas del fútbol", lamenta. Una actitud que, a su juicio, no se limita a los votantes, sino que también afecta a los propios políticos, más centrados en criticarse entre ellos que en hacer cosas por Brasil.

"El Gobierno no pone una urna en Galicia. Quiere que tú vayas a Madrid a votar", Denis Araújo da Silva, brasileño afincado en A Coruña

Aun así, considera que Lula tiene una virtud que no se puede pasar por alto: "Sacó a nuestro pueblo de la pobreza", reivindica. Denis lleva en España nada más y nada menos que 45 años. Desde que se marchó, asegura, Brasil ha cambiado mucho. "Hoy cualquiera, sea quien sea, puede optar a una universidad. Eso era imposible cuando yo me fui", añade.

Lula da Silva celebra su victoria junto a Rosângela da Silva, su esposa, y el diputado federal André Janones, en São Paulo. Efe

Sin embargo, a pesar de tener las ideas claras, en las más de cuatro décadas que lleva viviendo aquí nunca ha votado en las elecciones brasileñas. "El Gobierno no pone una urna en Galicia. Quiere que tú vayas a Madrid a votar", explica. Una distancia que, en su caso, ha terminado por apartarlo de las urnas, aunque no de lo que ocurre en su país.

Eso no significa que ayer no estuviera pendiente de la televisión durante toda la tarde, siguiendo el escrutinio. Lo mismo hizo Cecilio, que esperaba que el resultado fuese el mejor para su familia. "Salimos de allí, pero no olvidamos nuestros orígenes", señala. Por eso, aunque sus vidas estén ahora en España, ambos siguen mirando hacia Brasil y preocupándose por su futuro.

"Quiero un presidente que respete, acorde con la educación que me dieron mis padres", afirma Cecilio. Se define como una persona tolerante y contraria al racismo, el machismo, la violencia y la homofobia, entre otras formas de discriminación. En definitiva, defiende "un país mejor, sin violencia y sin un presidente con odio".

Y es que, si algo tienen claro ambos brasileños, es que no querían una victoria de la familia Bolsonaro. La reelección de Lula supone para ellos un motivo de alegría, aunque son conscientes de que el país sigue profundamente dividido.

Preocupación por la polarización

Daniela, una ciudadana brasileña afincada en Vigo, expresa su temor ante el futuro político de su país. "Puede haber una guerra civil. Nunca hubo en Brasil, pero el país está muy dividido", advierte.

Los ajustados resultados electorales han llevado a los seguidores de Bolsonaro a cuestionarse la validez de los comicios y las posibles irregularidades llevadas a cabo durante la jornada electoral. Entre los argumentos que sostienen esta postura, Daniela menciona las dificultades de transporte que afectaron a algunos votantes y la decisión judicial de ampliar el horario de votación en determinadas zonas.

"Para mí esa elección no es válida, aunque ganara la persona que a mí me gustaría", afirma. A su juicio, el cumplimiento de las normas electorales debe estar por encima de las preferencias políticas de cada votante.

También cuestiona que Lula haya conseguido remontar la ventaja que Flávio Bolsonaro obtuvo en la primera vuelta. En esa votación, celebrada el 4 de octubre, el senador logró el 47,03% de los votos válidos, frente al 45,16% del actual presidente. En la segunda vuelta, Lula revirtió el resultado y se impuso por más de cuatro millones de votos.

Tras esta división de opiniones, Daniela teme que la polarización política tenga consecuencias sobre la convivencia y la economía brasileñas. "Una nación dividida es lo peor que puede haber", señala, al tiempo que describe un escenario de enfrentamientos verbales e insultos entre ciudadanos con posiciones políticas opuestas. También expresa su preocupación por las decisiones económicas que pueda adoptar el Gobierno durante el próximo mandato.

A ello suma su inquietud por la composición de las instituciones judiciales y electorales, ante la posibilidad de que el nuevo mandato implique cambios en su equilibrio interno. No obstante, sus afirmaciones sobre una eventual concentración de poder responden a su interpretación personal de la situación política. "Es triste para mí", concluye la brasileña, que insiste en que su preocupación no responde únicamente a la victoria de un candidato concreto, sino a su percepción de que el resultado electoral ha profundizado las diferencias entre los ciudadanos.

Lula gana por un estrecho margen

La división de la que hablan Cecilio y Denis también se refleja en las urnas. Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), fue reelegido presidente de Brasil este domingo tras imponerse en la segunda vuelta a Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos, con 64,2 millones de papeletas, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, que consiguió cerca de 59,8 millones. La diferencia fue de unos 4,4 millones de votos, en una contienda que volvió a evidenciar la fuerte polarización política del país.