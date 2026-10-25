Es oficial: las parejas con hijos y una convivencia de más de 2 años tendrán derecho a pensión de viudedad

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un Real Decreto-ley que reconoce el derecho a la pensión de viudedad a las parejas no casadas, siempre que cumplan una serie de requisitos.

La medida, diseñada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se aplicará a todo el país --incluida Galicia-- y busca extender el acceso a las pensiones de viudedad a las parejas que tampoco estén inscritas en el registro de parejas de hecho.

Más protección para las familias con hijos

Según el Real Decreto-ley aprobado el 20 de octubre, las parejas que lleven más de dos años conviviendo y con hijos en común, tendrán derecho a percibir una pensión de viudedad.

"El texto equipara así a los convivientes que no tengan un vínculo legal con los matrimonios y las parejas de hecho", afirmó la ministra Elma Saiz.

El texto contempla, explica Europa Press, un plazo de un año para que las personas que hayan sufrido la pérdida de su pareja anteriormente puedan solicitar la prestación, aunque el deceso se haya producido con anterioridad a este cambio legal.

"Además, incorporamos algo importante: una ventana temporal de un año para que los potenciales beneficiarios de esta medida, por fallecimientos pasados, puedan acceder a la misma si previamente la hubieran reclamado", señaló Elma Saiz al respecto.

La norma también refuerza la protección económica de los huérfanos por violencia contra las mujeres, con una prestación equivalente al doble del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vigente en cada momento.

Asimismo, la ministra indicó que España triplicará el anticipo máximo del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, de 100 a 300 euros mensuales, y amplía su duración, de los actuales 18 meses hasta la extinción de la obligación del pago.

Para proteger a las familias que cuidan de menores con cáncer u otras enfermedades graves, el Gobierno permitirá que ambos progenitores perciban la prestación de forma alternativa o simultánea. Además, se extiende la cobertura más allá de los 26 años a personas con dependencia de grado III o una discapacidad igual o superior al 65%.

Incapacidad temporal en situaciones especiales

Entre las principales novedades del Real Decreto-ley, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a dos situaciones especiales de incapacidad temporal para las mujeres que sufran patologías incapacitantes relacionadas con la menopausia y para las trabajadoras víctimas de violencia de género cuyas lesiones les impidan trabajar.

"En ambos casos, la prestación económica se calculará aplicando sobre el 60% de la base reguladora la incapacidad temporal y, a partir del día 20, será el 75%. Es una medida que protege a una parte muy importante de la fuerza laboral de nuestro país".