Fabiola García deja este domingo la Consellería de Política Social y la Xunta designará a su relevo el lunes

Fabiola García cesará este domingo como conselleira de Política Social e Igualdade para poder presentarse a las listas del PP en las elecciones generales del 29 de noviembre y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, designará este lunes a su relevo.

Fuentes del Gobierno gallego han comunicado, tal y como recoge Europa Press, los primeros pasos que dará en la reconfiguración del mismo. Al cese y la posterior designación le seguirá la toma de posesión del nuevo titular del departamento autonómico, que previsiblemente se producirá el martes, un día después de ser nombrado públicamente.

Esta semana se daba a conocer que García concurrirá como número dos al Congreso por la circunscripción de A Coruña, tras el secretario general del PP, Miguel Tellado. La ley electoral prohíbe que los consejeros autonómicos puedan ejercer simultáneamente como diputados estatales. De ahí que haya tenido que cesar su cargo.

El ajustado plazo para registrar las listas electorales, que cierra el 26 de octubre, ha empujado a Rueda a un relevo inminente. El Presidente gallego ya anticipó en días pasados que estaba "satisfecho" con un Gobierno que, argumentó, "funciona perfectamente". Era una "pista", según verbalizó él mismo, de que la remodelación tendría un alcance limitado.

Pendiente de resolución queda el escenario del Parlamento, dado que tanto el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, como el secretario, Julio García Comesaña, pueden compatibilizar sus puestos con ir en las listas al Senado y al Congreso, al contrario que Fabiola García. Para decidir los movimientos correspondientes, Rueda ha decidido darse más tiempo.

Ajustes en la 'Era Rueda'

El ajuste en el Ejecutivo autonómico -el primero '100% Rueda', ya que fue el que conformó tras las elecciones en las que él revalidó la mayoría absoluta en las urnas en 2024- es el segundo del mandato, tras el que supuso la salida de Alfonso Villares, ahora delegado territorial de la Xunta en Lugo, en junio de 2025.

Villares, quien ejercía como conselleiro do Mar, abandonó la Xunta al trascender que estaba siendo investigado a raíz de una denuncia de agresión sexual por parte de una conocida presentadora, que fue archivada. Le dejó la cartera del departamento autonómico que gestiona los asuntos pesqueros a Marta Villaverde.

Pero, remontándonos a la primavera del año 2022, cuando Rueda tomó las riendas de la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, tras su salto a la política estatal, esta es la tercera vez que se ve obligado a acometer un cambio en su Ejecutivo.

Y en esta ocasión, el detonante será idéntico al que forzó su primera remodelación como presidente en junio de 2023: las listas a unas elecciones generales en las que Feijóo es candidato a La Moncloa. Entonces, el de Os Peares decidió sumar a las listas a Francisco Conde y a Rosa Quintana, quienes habían sido sus titulares de las carteras de Economía y Mar.

Ahora, será Fabiola García, conselleira de Política Social (que también fue nombrada por primera vez por Feijóo en 2018), la que abandone su asiento en el Consello de la Xunta que cada lunes se reúne en San Caetano para concurrir al Congreso.

Conselleiros de la 'Era Feijóo'

Fabiola García (Ribeira, 1985) era la más joven del Gobierno gallego pero también contaba con una de las trayectorias más amplias en un Ejecutivo donde permanecen aún varios conselleiros que entraron en el Gobierno de la mano de Feijóo y que Rueda ha decidido mantener.

Es el caso del hoy conselleiro de Emprego, José González, que forma parte del Ejecutivo también desde 2018; mientras que el titular de Facenda, Miguel Corgos, fue nombrado en 2021 conselleiro de Facenda, tras el fallecimiento de su antecesor, Valeriano Martínez. Los más veteranos, junto al propio Rueda, son la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y Román Rodríguez, con la cartera de Educación, dado que ambos entraron en la Xunta en 2015.