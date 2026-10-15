Tellado se perfila para encabezar de nuevo la lista del PP de A Coruña y Ana Vázquez irá en la de Ourense

El PP gallego trabaja para conformar las listas del partido de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Miguel Tellado, encargado de dirigir la campaña del partido a nivel nacional, encabezará previsiblemente de nuevo la lista al Congreso por la provincia de A Coruña, mientras que la diputada Ana Vázquez repetirá en la de Ourense.

Así lo han confirmado fuentes del partido de ámbito provincial y autonómico a Europa Press. Los dirigentes del partido coinciden en que Tellado será el número 1 por A Coruña, a expensas de que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, así lo ratifique. Precisamente, otra opción que se podría barajar es que Tellado se incorpore a la candidatura de Madrid, aunque en este caso la lista tiene los puestos más ajustados.

Más allá de la continuidad de Miguel Tellado como número 1 en la lista al Congreso, se da también por hecho la presencia de nuevo de Álvaro Pérez, uno de los miembros del núcleo duro del presidente popular, en puestos de salida.

La continuidad también parece que será la premisa en Lugo, donde Francisco Conde tiene todas las papeletas para volver a liderar la lista de la Cámara baja.

En Ourense, pese a la polémica del episodio del gas pimienta en el Congreso, también se da por hecho la presencia en la lista de Ana Vázquez, a quien Feijóo respaldó de forma expresa, y de quien se considera que tiene 'tirón' electoral.

A otros nombres (en el foco ha estado el de Celso Delgado, que al igual que Ana Vázquez, lleva muchos años en las Cortes) les podría tocar renovación, pero también habrá cambios en las listas del Senado, lo que facilitaría el encaje.

Respecto a Pontevedra, los equipos del PP ya sufrieron ajustes y habrá renovación necesariamente en el uno al Congreso dado que la exministra Ana Pastor, quien ocupó este puesto en las últimas generales, ha dejado la política. La incógnita, en este caso, se sitúa en el cabeza de cartel, pero se augura la continuidad de Irene Garrido y de Pedro Puy.

Sin grandes sorpresas

Preguntada sobre las candidaturas en una rueda de prensa hoy jueves, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, no ha querido dar nombres. "Las candidaturas del PP se decidirán en los órganos competentes del partido", indicó Prado, que insistió en que los nombres serán comunicados "cuando sea el momento oportuno".

La 'popular', sin embargo, ha asegurado ante la insistencia de los medios que el PP "no suele dar grandes sorpresas". "Somos un partido previsible y, en esa previsión entra la combinación de renovación y experiencia, que espero que sea la tónica general", indicó la secretaria xeral del partido en Galicia.

Los distintos cuadros del partido tienen la vista puesta en la semana próxima, mientras Prado ha aprovechado una rueda de prensa en la que ha reivindicado que Galicia sea "motor de cambio" el 29-N, para esgrimir que, frente a los "agravios" del "sanchismo", la comunidad "está bien defendida" en el Congreso y en el Senado "gracias al trabajo incansable" de los representantes populares.

"Un orgullo"

Paula Prado, por otro lado, ha insistido en que la última palabra será de Feijóo, que podría afinar los perfiles al ser el candidato a La Moncloa, aunque para el PPdeG es "un orgullo" que Tellado vaya en sus listas. Unas declaraciones a las que ha añadido que el candidato del PP a las elecciones es gallego y que las filas del partido a nivel estatal tienen "mucha sangre gallega".

"Para nosotros eso es muy importante. Esperemos que cuando gobiernen los gallegos que tienen a Galicia en la cabeza y en el corazón acaben los recortes y agravios, que Galicia deje de ser una comunidad de segunda y se atienda a todas nuestras demandas", aseguró la secretaria xeral del PPdeG.

Prado ha indicado que el 29N tocará elegir "entre delincuencia y decencia", añadiendo que "lo único bueno que hizo" Sánchez durante este mandato ha sido "convocar elecciones". El 29N, en todo caso, marcará para la 'popular' "el inicio de la reconstrucción nacional", al tiempo que ha criticado que "los independentistas gallegos" (en referencia al BNG) "apoyen al Gobierno central a cambio de nada para Galicia".

Campaña y grandes actos

Paula Prado ha confirmado que lo más probable es que haya grandes actos en Galicia durante la campaña electoral. La secretaria xeral del PPdeG no ha precisado, pese a ser preguntada al respecto, si entre esos grandes actos estará el tradicional de la Plaza de Toros de Pontevedra, pero sí ha dado a entender que podrían organizarse eventos de calado antes de los 15 días previos a los comicios.

"Galicia no le fallará a Feijóo. Estará a la altura de lo que merece Feijóo y España, y lo daremos todo para que sea posible ese cambio. Ahora las campañas duran 54 días. Estamos en campaña desde que se convocaron las elecciones, y estamos organizando un calendario. Iremos comunicando los actos a medida que sea posible y se vayan organizando", concluyó Prado.