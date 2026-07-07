Detectan el serotipo 3 y 8 de lengua azul en la provincia de A Coruña

La Consellería de Medio Rural ha confirmado la aparición de los primeros casos de lengua azul de este 2026 en Galicia y en el conjunto de España tras el fin del periodo invernal de circulación del insecto transmisor. Los positivos, correspondientes a los serotipos 3 y 8 del virus, se han detectado en tres explotaciones de ganado bovino de la provincia de A Coruña, situadas en los municipios de Narón, A Baña y Brión.

La Xunta comunicó este martes los casos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, después de que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) confirmara las infecciones. En total se han declarado dos focos, al tratarse de las primeras detecciones registradas este año.

Tras los análisis realizados, se confirmó la circulación del serotipo 8 de la lengua azul en una explotación bovina de Narón, así como del serotipo 3 en A Baña y Brión. La detección de estos casos se llevó a cabo mediante la vigilancia pasiva por parte de los propios ganaderos, que comunicaron las sospechas de la enfermedad en el marco del programa de vigilancia de la presencia de la lengua azul que desarrolla anualmente la Xunta de Galicia.

Cabe recordar que los serotipos presentes de esta enfermedad en Galicia durante el año 2025 fueron también el 3 y el 8, que afectaron a las cuatro provincias gallegas. El serotipo 4 no fue detectado en la comunidad, como resultado de las campañas de vacunación obligatoria llevadas a cabo en los años anteriores.

Vacunación voluntaria, pero recomendable

Desde 2025, en España ya no existe un programa de erradicación con vacunación obligatoria frente a esta enfermedad. Aunque la Xunta de Galicia continúa recomendando la vacunación voluntaria de bovinos y ovinos como medida de protección y de contención del avance de la enfermedad.

Las vacunas frente a estos serotipos, así como al resto de los que circulan en España, pueden adquirirse a través de los canales comerciales habituales de suministro de medicamentos veterinarios con la correspondiente prescripción. Además, la Consellería de Medio Rural continúa distribuyendo gratuitamente dosis vacunales frente al serotipo 4 para el ganado bovino y ovino, y frente a los serotipos 3 y 8 para el ganado ovino, especie que suele presentar una sintomatología clínica más acusada.

Asimismo, desde Medio Rural se recomienda evitar en las instalaciones ganaderas las zonas de cría de los insectos vectores (zonas húmedas con materia orgánica, tierra o estiércol) y realizar periódicamente tratamientos de desinsectación de los animales, las instalaciones y los vehículos de transporte de ganado. También se recuerda la obligación de los ganaderos de comunicar a los Servicios Veterinarios Oficiales de Medio Rural cualquier sospecha de la enfermedad que detecten en sus animales.

Asimismo, recuerdan que la lengua azul no afecta a las personas, sino únicamente a los animales rumiantes, que además no se contagian entre sí, sino exclusivamente a través de la picadura de un insecto vector transmisor. Tampoco existe ninguna posibilidad de contagio ni riesgo para las personas por el consumo de productos (carne o leche) procedentes de animales afectados.