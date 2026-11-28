Tres personas han sido detenidas en Camariñas como presuntas autoras de varios delitos de falsedad en documento público vinculada a la pesca furtiva en el marco de una operación de los efectivos de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil de A Coruña. En el operativo también participaron componentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Corcubión.

Según informan en un comunicado recogido por Europa Press, los hechos guardan relación con presuntas irregularidades en la documentación oficial vinculada al registro de la actividad pesquera, así como al transporte y comercialización de capturas.

Por este motivo, los guardias civiles atribuyen a los implicados la supuesta comisión de diversos ilícitos documentales para eludir los controles del sector.

En una primera intervención practicada el pasado día 12, agentes del Seprona de Corcubión detuvieron a dos de los presuntos autores; y posteriormente, el día 21, se materializó el arresto del tercer implicado.

Por todo ello, se han instruido las correspondientes diligencias penales, que han sido remitidas a la Sección Única del Tribunal de Instancia de Instrucción de Guardia de Corcubión.