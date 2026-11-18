Una boya de origen desconocido aparece en una playa de Fisterra (A Coruña), a 18 de noviembre de 2026 AYUNTAMIENTO DE FISTERRA

Una boya de origen desconocido ha aparecido este miércoles en la orilla de una playa de Fisterra (A Coruña). Todavía no ha podido ser retirada debido a su gran tamaño, que está dificultando estas labores al Ayuntamiento.

El alcalde, Luis Insua, fue avisado esta mañana por parte de vecinos del municipio, que alertaron de la aparición de este elemento en el arenal de Mar de Fóra. Por el momento, no dispone de información sobre su procedencia.

Tras la aparición de la boya, personal municipal se desplazó hasta la playa para intentar retirarla con un tractor, que sin embargo se hundía en el arenal al tratarse de una zona de arena seca. "Estamos viendo cómo reacciona el mar para proceder a retirarla", apunta el regidor, que se encuentra pendiente de los trabajos.