Muere un hombre tras sufrir un accidente con una motosierra en A Laracha (A Coruña)

Un hombre ha muerto este martes, 3 de noviembre, tras sufrir un accidente con una motosierra en el municipio coruñés de A Laracha. La víctima falleció desangrada a consecuencia de las heridas sufridas, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press.

El servicio de emergencias 112 Galicia recibió una llamada de un particular alrededor de las 11:10 horas, solicitando asistencia sanitaria para el hombre en la parroquia de Soandres.

Tras recibir el aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil y Urxencias Sanitarias, que fueron movilizados para atender la emergencia.