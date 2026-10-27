Detenido un hombre en Cee (A Coruña) tras rociar con gas pimienta a una mujer durante una pelea

Un hombre fue detenido el pasado sábado, 24 de octubre, por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de violencia de género en el municipio coruñés de Cee. El detenido había rociado gas pimienta a una mujer durante una pelea en un establecimiento de la localidad de la Costa da Morte.

Así lo han confirmado fuentes de la Benemérita consultadas por Europa Press. Las mismas han especificado que los hechos denunciados ocurrieron el viernes 23 "en la tarde-noche".

Asimismo, han concretado que "se detuvo al varón, el sábado 24, como presunto autor de un delito de VioGén y se puso a disposición judicial en Corcubión".

Con posterioridad, fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), también consultadas por Europa Press, han informado que la jueza de la plaza 1 del Tribunal de Instancia de Corcubión, en funciones de guardia, decretó su libertad provisional, en calidad de investigado por un presunto delito de violencia de género.

En este sentido, como medidas cautelares, han concretado que se le impuso al hombre la prohibición de aproximarse y de comunicarse con la víctima.