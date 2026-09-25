Muere un ciclista al caer por una fuerte pendiente mientras hacía el Camino a Fisterra en Cee, en A Coruña

Un ciclista ha fallecido este viernes por la tarde tras sufrir una caída mientras recorría en bicicleta el Camino a Fisterra a su paso por Cee. El hombre formaba parte de un grupo de siete personas que realizaban la ruta cuando sufrió el accidente en una pista forestal situada en el lugar de San Martiño, en la parroquia de Brens.

El suceso se produjo en un tramo con una fuerte pendiente. El ciclista cayó de la bicicleta y quedó en una zona de difícil acceso, hasta la que no podían llegar con facilidad los vehículos convencionales.

El 112 Galicia recibió el aviso pasadas las 16:00 horas. La persona que alertó de lo ocurrido solicitó asistencia sanitaria urgente y comunicó a los servicios de emergencias que el estado del ciclista era de extrema gravedad.

Hasta el lugar se desplazó un helicóptero medicalizado

Los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia pusieron al alertador en contacto con los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que proporcionaron las indicaciones necesarias mientras se movilizaban los medios de emergencia.

Hasta la zona se desplazó también el helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero, pese a la intervención de los servicios sanitarios, no fue posible salvar la vida del ciclista.

Los Bomberos de Cee colaboraron con el equipo médico para poder acceder hasta el lugar exacto en el que se encontraba la víctima. La complicada orografía de la zona obligó a realizar el acceso por una pista forestal por la que únicamente podían desplazarse vehículos todoterreno.

En el operativo participaron además voluntarios de Protección Civil y agentes de la Guardia Civil.