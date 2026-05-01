Fallece un ciclista tras una caída en Carballo (A Coruña): se trata del escritor Fernando Cabeza

Un hombre ha perdido la vida este viernes en el municipio coruñés de Carballo después de sufrir una caída mientras circulaba en bicicleta. El suceso tuvo lugar en una carretera local, sin que se viesen implicados otros vehículos en el incidente.

Según los datos facilitados por el servicio de emergencias, la alerta se registró alrededor de las 13:00 horas, cuando una persona que se encontraba en la zona dio aviso tras presenciar la caída del ciclista en una pendiente pronunciada, situada en el punto kilométrico 1 de la DP-1914.

De inmediato, el operativo movilizó a los servicios sanitarios, agentes de tráfico y efectivos de Protección Civil, que se desplazaron hasta el lugar. Sin embargo, a su llegada, los profesionales solo pudieron certificar el fallecimiento del varón, sin que fuese posible hacer nada por salvarle la vida.

La víctima es el escritor Fernando Cabeza Quiles, una figura vinculada al ámbito cultural gallego.

Las circunstancias exactas del accidente están siendo analizadas, pero se descarta la intervención de más vehículos.