Afortunado en A Laracha (A Coruña): gana 3.000 euros con su fecha favorita en un sorteo de la ONCE

'Mi día' de la ONCE ha dejado en A Laracha un premio de 3.000 euros. El boleto ha premiado la fecha favorita de la persona ganadora, en el sorteo del martes, 3 de febrero.

Isabel Conde Landeira es la vendedora de la ONCE que ha dado este premio en su ruta de venta por el municipio coruñés.

'Mi día' de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 comprendidas en un periodo de 100 años. Cada combinación llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11.

El importe por combinación es de 1 euro. Mi día de la ONCE celebra sorteos todos los días.