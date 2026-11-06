Cuatro detenidos en Ribeira (A Coruña) en un operativo antidroga con dos puntos de venta desmantelados
La Policía Nacional se incautó de 200 gramos de cocaína, 27 gramos de heroína, armas simuladas, varias balanzas de precisión y útiles para el cocinado de las sustancias estupefacientes. No se descartan nuevas actuaciones
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La Policía Nacional de Ribeira ha detenido a cuatro personas por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal y ha desmantelado dos importantes puntos de venta de sustancias estupefacientes tras meses de investigación. La operación ha sido tutelada por el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 1 de Noia.
Los agentes de la Comisaría de Ribeira llevaban meses vigilando una casa en una zona rural y otra en Frións, ya que hasta estos puntos acudían a diario personas para comprar cocaína y heroína. Ambos domicilios estaban vinculados entre sí, ya que los residentes de una de ellas iban a la otra (la de Frións) para suministrar sustancias estupefacientes que eran vendidas y distribuidas a los consumidores finales.
La Policía Nacional detuvo en una de las viviendas a sus moradores, una pareja formada por un varón y una mujer que distribuían la droga al punto de venta de Frións y a diversos consumidores.
Los agentes, además, realizaron varios registros domiciliarios en los que incautaron 200 gramos de cocaína, 27 gramos de heroína, armas simuladas, 435 euros, varias balanzas de precisión y útiles para la manipulación y cocinado de la droga, tales como envoltorios plásticos, un cazo y cinco botellas de amoníaco. El revólver incautado portaba seis cartuchos de balines en el tambor.
Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de Santiago de Compostela y la Unidad de Guías Canino de la Comisaría de A Coruña apoyaron los dispositivos de registros domiciliarios. Una vez tramitadas las correspondientes diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición judicial del Juzgado de Noia.
La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.