Cuatro detenidos en Ribeira (A Coruña) en un operativo antidroga con dos puntos de venta desmantelados

La Policía Nacional de Ribeira ha detenido a cuatro personas por tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal y ha desmantelado dos importantes puntos de venta de sustancias estupefacientes tras meses de investigación. La operación ha sido tutelada por el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 1 de Noia.

Los agentes de la Comisaría de Ribeira llevaban meses vigilando una casa en una zona rural y otra en Frións, ya que hasta estos puntos acudían a diario personas para comprar cocaína y heroína. Ambos domicilios estaban vinculados entre sí, ya que los residentes de una de ellas iban a la otra (la de Frións) para suministrar sustancias estupefacientes que eran vendidas y distribuidas a los consumidores finales.

La Policía Nacional detuvo en una de las viviendas a sus moradores, una pareja formada por un varón y una mujer que distribuían la droga al punto de venta de Frións y a diversos consumidores.

Los agentes, además, realizaron varios registros domiciliarios en los que incautaron 200 gramos de cocaína, 27 gramos de heroína, armas simuladas, 435 euros, varias balanzas de precisión y útiles para la manipulación y cocinado de la droga, tales como envoltorios plásticos, un cazo y cinco botellas de amoníaco. El revólver incautado portaba seis cartuchos de balines en el tambor.

Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de Santiago de Compostela y la Unidad de Guías Canino de la Comisaría de A Coruña apoyaron los dispositivos de registros domiciliarios. Una vez tramitadas las correspondientes diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición judicial del Juzgado de Noia.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.