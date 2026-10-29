Absuelven a dos acusados de engañar a un hombre para quedarse con una finca en Boiro (A Coruña)

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a dos acusados de un delito de estafa y falsedad documental en relación con una finca de Boiro. Los procesados estaban acusados de quedarse con una leira de un tercero, que asegura que fue engañado.

El tribunal, tras valorar la prueba practicada en el juicio (declaraciones, peritajes caligráficos, documentación registral y médica y dictámenes periciales), considera acreditada la autoría material de las firmas en dos contratos de compraventa y la efectiva disposición patrimonial, pero estima que no existió prueba suficiente de que los acusados hubieran urdido un plan delictivo.

Además, subraya que los informes médicos no permiten afirmar que el denunciante careciera de capacidad para entender y otorgar las firmas. "No es posible efectuar un juicio de inferencia sólido que permita deducir, más allá de toda duda, que los acusados hubiesen engañado al denunciante para generar el desplazamiento patrimonial", destacan los magistrados.

Los hechos probados recogidos en la sentencia señalan que el denunciante firmó dos documentos privados de compraventa en 2007, pero no existen "datos objetivos" que permitan verificar si el día de la firma tenía "intoxicación etílica, ni el grado de la misma". Los jueces, ante esta situación, no pueden determinar en qué grado podrían estar afectadas sus capacidades a la hora de entender y firmar esos documentos.

La Sala aplica por tanto la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, por lo que absuelve a los dos acusados que fueron juzgados, deja sin efecto las medidas cautelares personales y reales vigentes y mantiene el archivo provisional respecto del otro procesado por su incapacidad, quedando indemne la posibilidad de ejercitar las acciones civiles que procedan.

La sentencia no es firme, pues es recurrible ante el TSXG.