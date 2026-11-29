Zona de baño de O Parrote, un concierto en Calvo Sotelo, las instalaciones de la Fundación MOP en Batería y atracciones aún sin uso en Calvo Sotelo. Quincemil/Morriña Fest

Los usos que el puerto de A Coruña abre al público: baño, exposiciones, conciertos y atracciones

Se va consumiendo 2026 y los coruñeses miran a su puerto. La semana pasada volvió a abrirse la gran nave de la Fundación MOP en el muelle de Batería para acoger una nueva exposición fotográfica promovida por la presidenta de Inditex, Marta Ortega. Y Calvo Sotelo abrirá este otoño-invierno PortoVivo, un parque de atracciones navideño.

Estos dos ejemplos reafirman la disponibilidad del puerto coruñés como espacio de ocio, un punto de encuentro donde la actividad portuaria ha dado paso al uso público. Una perspectiva a la que se adaptarán los muelles urbanos con la definición del proyecto Coruña Marítima, la gran transformación urbana que afronta la ciudad en su frente litoral, cuyo plan maestro se conocerá en las próximas semanas.

La utilización pública de los espacios portuarios es una apuesta que va más allá de los paseos junto al mar: se diversifica con otras ofertas de entretenimiento y ocio, que se han intensificado este año.

Desde la apertura de una zona de baño y práctica deportiva en O Parrote frente a La Solana este verano a las exposiciones artísticas consolidadas en Batería, donde también hay espacio de venta y cafetería. De los conciertos de festivales como Morriña o Noites do Porto, que repiten en Calvo Sotelo, a propuestas gastronómicas en el mismo lugar.

Noria instalada un verano en el muelle de Batería de A Coruña. Quincemil

De puestos de comida y atracciones para niños y adultos diversas, como un gran péndulo, a una pista de hielo para todas las edades; no como la instalada el invierno pasado en la explanada de Calvo Sotelo sino una nueva en el interior de una nave industrial que en esa zona ya no usa la compañía Terminales Marítimas de Galicia (TMGA).

Museos, espectáculos, empresas

Estas instalaciones anticipan de alguna manera algunos futuros espacios que las bases estratégicas de Coruña Marítima establecen para su Master Plan, el documento que recogerá la reordenación de la fachada portuaria durante los próximos años: áreas verdes, zonas de ocio y museísticas, de servicios, equipamientos o vivienda, que convivirán con la actividad económica ligada al mar que aún permanezca, como la relacionada con la pesca y la lonja.

Entre las medidas apuntadas destaca un gran recinto multiusos que podría estar próximo a la actual estación de mercancías, una infraestructura ferroviaria que también depende de la alternativa que se le ofrezca en el entorno, aún por concretar.

Ese recinto albergaría, según se ha expresado en las ocasiones en las que se ha aludido al futuro plan maestro, competiciones deportivas, conciertos, espectáculos o grandes eventos que congregarían a multitudes. Sería un espacio que vendría a acoger otras actividades que ya se celebran últimamente en los muelles, como las actuaciones musicales.

Polos de empresas, centros de investigación o espacios relacionados con la educación y la sanidad también podrían tener cabida en el gran puerto urbano que la ciudad verá crecer y desarrollarse en los próximos años.

Conocer el puerto

El suelo portuario ha ofrecido distintas alternativas de uso a los ciudadanos desde que se acometieron obras de importancia, como el soterramiento del tráfico, o se construyeron inmuebles como Palexco y Los Cantones Village, cada uno con su respectiva oferta de actividades.

Desde O Parrote hasta Linares Rivas ha habido también en los últimos años espectáculos callejeros, mercados con variedad de artículos en casetas, competiciones deportivas (carreras, escalada) y ocasionales atracciones, como una gran noria que durante unas navidades permitió a sus usuarios divisar toda la ciudad desde lo alto en el muelle de Batería.

La Autoridad Portuaria ha contribuido a esta apertura y conexión de la ciudad con el mar con visitas guiadas para dar a conocer las singularidades de los muelles y su historia y evolución.

La ejecución de Coruña Marítima a lo largo de los próximos años profundizará en esa relación estrecha de los coruñeses con su puerto, lugar de convivencia.