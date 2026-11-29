El PSOE de Arteixo (A Coruña) denuncia al teniente de alcalde por presunta manipulación del voto y el PP lo niega

El PSOE de Arteixo ha denunciado ante la Guardia Civil un supuesto comportamiento irregular del teniente de alcalde y responsable de Seguridad Ciudadana, José María Sánchez Novo (PP), al que acusa de manipular el voto de una ciudadana. La formación socialista ha difundido un vídeo de los hechos en redes sociales y considera que lo sucedido reviste una especial gravedad por producirse durante la jornada electoral.

"Moi grave o comportamento do tenente de alcalde e responsable de seguridade cidadá do PP de Arteixo, manipulando o voto da cidadanía con todo o descaro", ha señalado el PSOE local en su denuncia pública, en la que también informa de que ha acudido al cuartel de la Guardia Civil para poner los hechos en conocimiento de las autoridades.

La publicación del vídeo ha provocado la respuesta del gobierno municipal, que rechaza las acusaciones de los socialistas y ofrece una versión completamente distinta de lo sucedido. Según el Ejecutivo local, la grabación muestra una situación en la que una mujer pidió ayuda al concejal porque tenía dificultades físicas de movilidad en las manos y no conseguía introducir las papeletas en los sobres.

El gobierno de Arteixo sostiene que la propia mujer que aparece en las imágenes ha respaldado esta explicación y que otras personas presentes en el centro cívico en ese momento también pueden acreditar que no existió ninguna irregularidad. Según esta versión, fue la ciudadana quien solicitó previamente la ayuda del teniente de alcalde, por lo que descartan que se produjese cualquier tipo de manipulación del voto.

Además, el Ejecutivo municipal ha anunciado que José María Sánchez Novo ha presentado una denuncia penal contra el PSOE de Arteixo por presuntas calumnias y por la difusión de vídeos con información que considera falsa a través de las redes sociales. De esta forma, el enfrentamiento entre ambas formaciones ha pasado también al ámbito judicial.

Desde el gobierno local han criticado la actuación de los socialistas y han advertido de lo que consideran malas prácticas comunicativas, que atribuyen al PSOE de Arteixo. A su juicio, este tipo de publicaciones únicamente contribuyen a "enturbiar la vida política" del municipio.

Las dos versiones sitúan el origen de la polémica en una escena grabada en un centro cívico durante la jornada electoral. Mientras los socialistas consideran que las imágenes evidencian un comportamiento irregular por parte del responsable municipal de Seguridad Ciudadana, el PP defiende que el concejal se limitó a atender una petición de ayuda de una votante con dificultades físicas. Corresponderá a las autoridades esclarecer lo sucedido.