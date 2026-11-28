La Xunta defiende su actuación en el SAF de Arteixo (A Coruña) y asegura que firmó un protocolo de protección

La Xunta de Galicia ha asegurado que, tras conocer la supuesta agresión sexual a una trabajadora del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Arteixo (A Coruña), se puso en contacto con la coordinación del servicio municipal para que se adoptasen las medidas oportunas.

Fuentes de Política Social consultadas por Europa Press han aclarado que la Xunta sí firmó el protocolo de protección del personal del SAF, aunque ha precisado que el documento cuya firma reclama ahora la CIG es distinto y que no lo suscribirá "sin estudiarlo y evaluarlo previamente".

En respuesta a la denuncia hecha pública por el sindicato, el departamento autonómico ha recordado que el SAF es una competencia municipal y que corresponde a los ayuntamientos su gestión y todo lo relativo al personal, de acuerdo con la Lei de Servizos Sociais de Galicia.

No obstante, ha trasladado que anima a denunciar ante los órganos competentes cualquier situación que pueda afectar a la seguridad o los derechos de las trabajadoras.

La Xunta ha explicado que el protocolo que sí firmó fue ratificado por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), órgano técnico en materia de prevención de riesgos laborales. Según ha indicado, el documento fue elaborado a petición unánime de la mesa de trabajo impulsada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), dado el carácter municipal del servicio.

En este sentido, ha precisado que el documento anexo que reclama ahora la CIG no se elaboró en el marco de ese proceso de colaboración y que, por tanto, no se corresponde con el protocolo ya firmado por la Administración autonómica.

La Consellería ha reiterado su compromiso con la protección de las trabajadoras del SAF, la prevención de situaciones de violencia y la colaboración con las administraciones competentes para que estas profesionales puedan desarrollar su labor con seguridad.

Agresión

La respuesta de la Xunta llega después de que la CIG denunciase una supuesta agresión sexual a una empleada del SAF de Arteixo y reclamase a la Consellería que firmase el protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de violencia laboral externa en este servicio.

El sindicato considera que estos episodios evidencian la vulnerabilidad y desprotección a la que, a su juicio, están expuestas las trabajadoras que desempeñan su labor en domicilios particulares.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Arteixo confirmaron a Europa Press que el consistorio tenía conocimiento de la supuesta agresión y que había activado los protocolos correspondientes en coordinación con la empresa de la que depende la trabajadora.