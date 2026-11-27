Los vecinos de Orzán, en A Coruña, desesperados por los botellones: "Llamamos a la Policía casi todas las noches"

"Llamamos a la Policía prácticamente todas las noches". Los vecinos del barrio de Orzán, en A Coruña, están desesperados por los botellones que se repiten a las puertas de sus casas. Aunque no ocurre todos los días, aseguran que cada vez es más habitual encontrarse con grupos de jóvenes bebiendo y haciendo ruido incluso entre semana. "Este mismo martes, también hubo botellón", aseguran desde la AAVV.

Y este jueves, coincidiendo con la noche universitaria, las quejas volvieron a repetirse. "Los peores días son jueves, viernes y sábado, así como festivos o fiestas", añaden. La prueba está en las esquinas de algunas calles del barrio, donde esta mañana se acumulaban montañas de basura. Bolsas, botellas y vasos se amontonan alrededor de los contenedores, aunque buena parte de los residuos ni siquiera acaba dentro de ellos.

Pero no es solo la suciedad lo que preocupa a los residentes. El ruido durante la noche es otro de sus grandes quebraderos de cabeza. Desde la asociación de vecinos de Orzán señalan varios puntos especialmente conflictivos, como las calles Picos, Perillana y Vista. De hecho, esta misma mañana llegaban imágenes de cómo había quedado la calle Picos, con restos de basura repartidos por la vía.

"Las bolsas de Gadis los delatan", comentan sobre algunos de los grupos que se reúnen en estas zonas. Según explican desde la asociación, en estos puntos coinciden quienes hacen botellón con otros grupos que sacan la bebida a la calle y terminan ocupando prácticamente toda la vía pública. "Taponan las calles de tal forma que la Policía ni pasa, ni se bajan del coche", aseguran.

Los residentes sostienen que las llamadas a los agentes son constantes. "Hay llamadas a la Policía todos los días que ocurre", añaden. Sin embargo, explican que la presencia policial no siempre resuelve el problema: cuando llegan las patrullas, los grupos se dispersan, pero vuelven a reunirse en cuanto se marchan.

Botellones en los coches

A los botellones en plena calle se suma ahora otra práctica que también está generando malestar: grupos que se reúnen dentro de los coches, con las puertas abiertas y la música a todo volumen. Una situación que aumenta las molestias para quienes viven en estas calles.

Y es que el problema no es nuevo para los vecinos de Orzán, acostumbrados a convivir con el ambiente nocturno de una de las principales zonas de ocio de A Coruña. Sin embargo, les preocupa que las fiestas se extiendan cada vez más a los días laborables.

Para quienes tienen que madrugar al día siguiente, las noches de jueves pueden convertirse en una auténtica pesadilla. Muchos no consiguen conciliar el sueño mientras los grupos permanecen bajo sus ventanas, en ocasiones hasta que llega la hora de marcharse a las discotecas.