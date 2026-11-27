Arteixo (A Coruña) inicia la humanización de la travesía de Oseiro con una inversión de 660.000 euros

El Concello de Arteixo ha iniciado las obras de humanización de la travesía de Oseiro, una actuación que permitirá mejorar la accesibilidad y la seguridad de los peatones en uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de esta parroquia.

Los trabajos se desarrollarán en la carretera AC-415, concretamente en el tramo comprendido entre la glorieta de Sabón y el número 28 de la travesía. Por esta vía circulan diariamente más de 12.500 vehículos, debido a su proximidad al polígono industrial de Sabón y a su función como conexión entre diferentes núcleos de población.

La intervención ha sido adjudicada a la empresa Construcciones Cernadas por un importe de 660.000 euros y cuenta con una financiación del 60% procedente de los fondos europeos FEDER, en el marco del plan EDIL que está ejecutando el Concello de Arteixo.

Más espacio para los peatones

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, ha señalado que "uno de los objetivos fundamentales de esta intervención es mejorar las condiciones de movilidad de los peatones".

Para ello, se completarán y ampliarán las aceras existentes y se modificará el eje de la calzada, lo que permitirá ganar espacio tanto para los desplazamientos a pie como para las zonas de estacionamiento.

El proyecto contempla, además, la construcción de un tramo de acera actualmente inexistente, dando respuesta a uno de los principales problemas de accesibilidad de esta vía. Los nuevos itinerarios peatonales dispondrán de pavimentos antideslizantes y señalización táctil.

También se modificarán los pasos de peatones, que incorporarán zonas de refugio para facilitar el cruce de la calzada, y se reforzará su iluminación para mejorar la visibilidad.

Renovación de los servicios

La humanización de la travesía incluye también el soterramiento de las líneas aéreas de electricidad y telefonía, así como la renovación del alumbrado público mediante tecnología LED y sistemas de telegestión.

A estas actuaciones se sumarán la rehabilitación del firme de la calzada, la renovación de la señalización horizontal y vertical y la mejora de determinados tramos de las redes de saneamiento de aguas fecales y pluviales.

Asimismo, se acondicionará la parada de autobús situada a la altura del punto kilométrico 0,050 y se instalará nuevo mobiliario urbano.

Afecciones al tráfico

Dada la elevada intensidad de circulación que registra esta carretera, el Concello planificará los trabajos con el objetivo de minimizar las molestias a los conductores.

Las actuaciones que puedan generar mayores dificultades, especialmente la apertura de zanjas y la renovación del asfaltado, se realizarán preferentemente en horario nocturno y fuera de las horas punta.

También se establecerán cortes alternativos de carril, regulados mediante semáforos o señalistas, para facilitar la circulación de vehículos durante la ejecución de las obras.