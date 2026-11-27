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Aparecen pintadas contra Avia Veira en A Coruña con insultos a la candidata del BNG y las siglas de Vox
La portavoz nacionalista ha compartido dos imágenes de los escritos en sus redes sociales y ha respondido con ironía: "Estades moi nerviosos polo medre do BNG". Inés Rey y Miguel Lorenzo han mostrado su solidaridad con ella
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La portavoz del BNG en A Coruña y candidata a la Alcaldía, Avia Veira, ha denunciado la aparición de varias pintadas en la ciudad con insultos hacia ella y su formación política. En los escritos, acompañados de las siglas de Vox, se puede leer: "Avia Veira (BNG) ladrona, corruptos".
La propia Veira ha compartido una fotografía de una de estas pintadas en su cuenta de X (antes Twitter) esta mañana. Lejos de entrar en la provocación, la candidata ha respondido con humor al mensaje: "Tranqui, guapis! Estades moi nerviosos polo medre do BNG e máis que se vos ides poñer o 29 co resultado histórico que imos ter! Ánimo!", ha escrito.
Pero esa no era la única pintada. Un rato después, la portavoz nacionalista publicaba una segunda imagen de otro escrito similar en una pared de la ciudad. Ambas, cerca de su casa, según confirman fuentes del partido, en el barrio de Monte Alto. "Esperade que hai outra", comentaba, mostrando de nuevo el mismo mensaje contra ella y el BNG.
Tranqui, guapis! Estades moi nerviosos polo medre do BNG e máis que se vos ides poñer o 29 co resultado historico que imos ter! Ánimo! https://t.co/9JTKVYELwq— Avia Veira González (@Avia_Veira) November 27, 2026
Por el momento, se desconoce si hay más pintadas repartidas por otros puntos de A Coruña. En ambas aparece el mismo insulto dirigido a la candidata y a su partido, junto a la palabra Vox.
Apoyo
Las muestras de rechazo no han tardado en llegar desde otros representantes políticos de la ciudad. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha trasladado públicamente su apoyo a Veira a través de las redes sociales: "Unha aperta e toda a miña solidariedade con Avia Veira. Na política, como na vida, hai límites que nunca se deben traspasar. As diferenzas ideolóxicas non poden ser nunca unha escusa para a violencia, os insultos ou a intimidación. Todo o meu apoio, Avia", ha escrito.
También se ha pronunciado el candidato del PP a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, que ha condenado los hechos y mostrado su solidaridad con la portavoz del BNG. "Toda nuestra solidaridad con Avia Veira y nuestra más firme condena a estos hechos que no tienen cabida en democracia. Las ideas se defienden con propuestas y con votos, no con amenazas e insultos", ha señalado.
Las muestas de apoyo tambien llegan, por supuesto, por parte de su propio partido. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha aporvecha las propias redes sociales para lanzar su mensaje: "Todo o meu paopio e afecto Avia! Retrátanse sós porque na política, como na vida, non todo vale. Por iso nin un paso atrás fronte a quen pretende converte o insulto, a difamación e a intimidaación en armas políticas. Estamos contigo!"