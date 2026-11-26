Un vecino de Oleiros (A Coruña) denuncia la inacción del Concello ante conductas de riesgo vial en Bastiagueiro

Un vecino de Oleiros denuncia que lleva comunicando desde septiembre al Concello una acción de riesgo vial. Y es que la Rúa dos Niños de Bastiagueiro, es una calle residencial estrecha que presenta una curva muy pronunciada y bastante pendiente. En ese tramo están estacionando vehículos invadiendo la calzada, según los vecinos "de forma reiterada, lo que reduce la visibilidad, estrecha la calzada e incrementa el riesgo para los conductores".

Es por esto que, desde el 9 de septiembre hasta hoy se han ido remitiendo de manera recurrente hasta 14 comunicaciones por escrito al Concello para alertar sobre esta práctica. También se han aportado 9 fotografías tomadas en diferentes momentos del día y condiciones de visibilidad con el fin de acreditar los hechos y demostrar que no se trata de hechos aislados, sino de una circunstancia que se viene repitiendo en el tiempo.

Rúa dos Niños Cedida

El pasado 23 de septiembre, el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, respondió a las comunicaciones efectuadas indicando que daría traslado de la información a la Policía Local del municipio, tal y como ha podido comprobar Quincemil,. El regidor oleirense no volvía a dar respuesta hasta el pasado 18 de noviembre, tras diversos intentos por parte de este ciudadano por encontrar una solución. En este caso, García Seoane se limitaba a reiterar que había dado aviso a la Policía Local sobre este tema.

Turismo en la rúa dos Niños Cedida

Sin embargo, este residente de Bastiagueiro explica que todavía no tiene constancia de ninguna actuación al respecto. También aclara que el objetivo no es en ningún caso, cuestionar a sus vecinos, sino obtener una respuesta efectiva por parte de la Administración local y evitar riesgos de seguridad vial.

La propia forma de la calle aumenta el peligro Google Maps

Además, explica que antes de acudir al Concello, se puso en contacto con la propia Policía Local en varias ocasiones sin conseguir que se hayan adoptado medidas efectivas al respecto. Por ello, está estudiando trasladar la información a la Valedora do Pobo con el fin de que esta valore la actuación administrativa.

Problema de seguridad vial

Tal y como explica este ciudadano en los recurrentes correos enviados al Concello de Oleiros este es un problema de seguridad para las personas que tienen una finca en esa calle. Y es que, como se puede ver en las imágenes que ha ido tomando, se trata de una calle de doble sentido, pero muy estrecha, por lo que al tener un vehículo estacionado ocupando parte de la calzada se pierde visibilidad e incluso se obstaculiza la entrada a algunas fincas.

Vehículo en rúa dos Niños Cedida

Además, la propia orografía de esta vía complica el asunto, ya que tiene forma de U muy cerrada, esto a su vez ya dificulta la visibilidad y disminuye la seguridad frente a otras zonas que son en recta. Encima, como se puede apreciar en alguna de las imágenes ha habido autocaravanas estacionadas en la Rúa dos Niños, que limitan más el espacio de calzada disponible que un turismo.

Autocaravana en Rúa dos Niños Cedida

Y según explica el vecino de Bastiagueiro, han estado aparcadas durante largos periodos de tiempo y nos remite a la ley de tráfico "o concello pode actuar cando o estacionamento prolongado impida accesos, dificulte a convivencia ou xere risco segundo o artigo 7 da lei de tráfico".

Solicitudes específicas

Este oleirense no se ha limitado a denunciar el problema, sino que también ha buscado las posibles soluciones y las ha compartido con el Concello para tratar de agilizar la resolución de este asunto. Así, ha detallado específicamente lo que solicita al Ayuntamiento de Oleiros:

Que se verifique a situación de estacionamento indebido e reiterado na Rúa dos Nenos.

Que se instrúa á Policía Local para actuar de maneira eficaz fronte aos vehículos que invaden a calzada e fronte aos que bloquean o acceso á finca.

Que se valore a retirada dos vehículos que obstaculicen a vía ou o acceso privado, conforme ao art. 7 da Lei de Tráfico.

Que se adopten medidas adicionais, como maior control, advertencias formais ou sinalización específica, para evitar que esta conduta continúe producíndose.