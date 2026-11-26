Sanitarios y policía local tratan de reanimar a un hombre en el Agra del Orzán Cedida

Segunda muerte en plena calle en A Coruña en apenas cinco horas: un hombre fallece en el Agra del Orzán

Un hombre de 90 años ha fallecido este jueves al mediodía en el barrio del Agra del Orzán de A Coruña después de caer desplomado mientras caminaba por la calle. El suceso ocurrió en torno a las 13:00 horas, a la altura del número 45 de la misma vía, donde el hombre se precipitó al suelo ante la mirada de varios testigos.

Hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias y agentes de la Policía Local de A Coruña. Los sanitarios trataron de reanimarlo durante varios minutos mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque finalmente solo pudieron confirmar su fallecimiento.

En estos momentos, se espera la llegada de la jueza de guardia para proceder al levantamiento del cadáver. La hora a la que se produjo el suceso hizo que numerosos vecinos y viandantes se congregasen en la zona, donde vivieron la escena con angustia y expectación.

También en la avenida de Oza

No es el único fallecimiento en plena calle registrado este jueves en A Coruña. A primera hora de la mañana, alrededor de las 8:00 horas, otro hombre perdió la vida después de caer desvanecido en la avenida de Oza, a la altura del número 42.

En aquel caso, un particular alertó al 112 tras encontrarlo inconsciente y los servicios sanitarios desplazados únicamente pudieron confirmar su muerte, que, según fuentes policiales, se habría producido por causas naturales.