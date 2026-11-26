Baixo O Mesmo Paraugas cumple 10 años en A Coruña con acciones en favor de las personas con discapacidad

La iniciativa Baixo O Mesmo Paraugas llega este año a su décima edición en A Coruña con una nueva reivindicación en favor de las personas con discapacidad. Este año tendrá lugar una marcha el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que partirá a las 11:30 horas de O Parrote.

El recorrido, que pasará por varios lugares de la ciudad en la que nació hace diez años, se adentrará en Riego de Agua y seguirá por Luchana para cruzar a la avenida de la Marina y regresar de nuevo a O Parrote. A las 12:00 horas se leerá el manifiesto.

Además, un centenar de estudiantes de los colegios Dominicos y Eusebio da Guarda se sumarán a la marcha.

El evento, en el que el Concello participa como colaborador, contará con animación musical de Trópico de Grelos y con Corina Alfonso y Fran Rei como presentadores.

Ese mismo día están convocadas también otras marchas y concentraciones en Ourense, Vigo, Pontevedra, Cee, Lugo y Boiro.

Con este tipo de acciones, las 120 entidades gallegas participantes, entre ellas Aspace, quieren reivindicar una sociedad "plural y diversa, donde todas las personas tienen mucho que aportar".

Ricardo Iglesias, gerente de Aspace y portavoz de las asociaciones, indicó esta mañana en una rueda de prensa en A Coruña que "queremos amosar as capacidades das persoas, porque as diferenzas fan máis forte a unha sociedade e todas as persoas teñen moito que achegar". Por eso, anima a toda la sociedad a participar llevando sus paraguas para seguir haciendo crecer esta iniciativa.

Por su parte, la concelleira de Benestar Social, Nereida Canosa, también animó a la gente a ir acompañada de familiares, amigos o compañeros.

Acción en redes

Paralelamente, las entidades organizadoras proponen llevar las reivindicaciones del 3 de diciembre a las redes sociales.

Para ello, piden publicar alguna foto o vídeo con mensajes positivos y con un paraguas colorido y compartirla con los hashtags #BaixoOMesmoParaugas y #Xente10 y etiquetar a la cuenta @galiciadiversa.