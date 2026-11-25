El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reclamado este martes tolerancia cero ante cualquier manifestación de violencia machista y ha advertido de la necesidad de adaptar la lucha contra esta lacra a las nuevas formas de agresión que surgen en los entornos digitales. Lo ha hecho durante el acto institucional celebrado en A Coruña con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre y que ha sido presentado por Almudena de Urzaiz.

Durante su intervención, Rueda ha insistido en que la violencia contra las mujeres no se limita a las agresiones físicas, sino que puede adoptar muchas otras formas que también buscan controlar y limitar su libertad. En este sentido, ha puesto el foco en el entorno digital, donde determinadas conductas pueden convertirse en herramientas de control, acoso y sometimiento dentro de las relaciones personales.

Entre los ejemplos mencionados por el presidente gallego figuran controlar el teléfono móvil de la pareja, acosar a través de las redes sociales, crear perfiles falsos o difundir imágenes íntimas, tanto reales como manipuladas. Unas prácticas que, según ha advertido, deben recibir la misma atención y rechazo social que cualquier otra expresión de violencia machista.

La importancia de denunciar

Almudena de Urzaiz ha aprovechado la presentación del acto para compartir su propia experiencia y poner el foco en la necesidad de acabar con el estigma que todavía rodea a las víctimas de violencia machista y, especialmente, al hecho de denunciar. "Es un estigma el hecho de denunciar, tan necesario", ha señalado, antes de recordar que la violencia de género puede afectar a cualquier mujer, independientemente de su formación, su situación laboral, su origen o su entorno familiar.

De Urzaiz ha defendido que no existe un perfil concreto de víctima y que ninguna mujer está completamente al margen de sufrir este tipo de violencia. También ha explicado que, en los últimos días, varias entrevistas le han llevado a reflexionar sobre qué mensaje trasladaría a otras mujeres que atraviesan una situación similar. Su respuesta, ha asegurado, pasa por animarlas a denunciar, aunque ha reconocido que dar ese paso requiere valentía y que cada víctima tiene sus propios tiempos.

"Hay que tener presente que la única salida pasa por ahí", ha manifestado, al tiempo que ha reconocido que el miedo puede llegar a paralizar a las mujeres y hacer especialmente difícil tomar la decisión de pedir ayuda. Una experiencia que ha descrito desde su propia vivencia, al recordar que nunca pensó que ella misma pudiera encontrarse en una situación así.

El control a través del móvil

La intervención también ha abordado las nuevas formas de violencia machista vinculadas a las tecnologías. De Urzaiz ha explicado que ella misma sufrió el hackeo de su teléfono móvil y que otra persona llegó a tener acceso a todo el contenido que almacenaba en el dispositivo. Por ello, ha destacado la importancia de abordar estas situaciones dentro de la lucha contra la violencia de género y de adaptar las herramientas legales a los nuevos escenarios.

En este contexto, ha hecho referencia a la nueva ley de violencia de género digital y ha alertado de que cada vez se producen más situaciones de control a través de los dispositivos electrónicos, especialmente entre las mujeres más jóvenes. El acceso al teléfono de la pareja, la vigilancia de sus comunicaciones o el control de su actividad digital son algunas de las conductas que pueden formar parte de estas dinámicas.

La presentadora del acto también ha querido reconocer el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los profesionales que acompañan a las víctimas durante el proceso. En su caso, ha destacado especialmente la cercanía recibida por parte de la Policía Nacional, a la que ha definido como uno de sus principales apoyos.

La jornada ha continuado con un coloquio en el que ha participado la conselleira de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, dentro de la programación institucional organizada por la Xunta con motivo del 25N.