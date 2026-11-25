Detenido en A Coruña el presunto autor de un atraco a punta de escopeta en un supermercado de Pontedeume

Dos horas. Es el tiempo que tardó la Guardia Civil en localizar en A Coruña al presunto autor de un atraco cometido en un supermercado de Pontedeume. El hombre, de 49 años y vecino de Ferrol, habría entrado en el establecimiento armado con una escopeta y llegó a efectuar un disparo al techo antes de llevarse unos 200 euros de la caja.

Los hechos ocurrieron sobre las 14:00 horas del pasado lunes, 23 de noviembre. En ese momento, en el interior del supermercado se encontraban una empleada y dos clientes. El individuo habría accedido al establecimiento con la escopeta y exigido el dinero de la caja.

Para intimidar a las personas que se encontraban en el local, efectuó un disparo al techo. Después de hacerse con la recaudación, abandonó el supermercado y huyó en un vehículo que había estacionado en las inmediaciones.

La Guardia Civil puso en marcha entonces un dispositivo para localizarlo. La investigación quedó en manos del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de A Coruña.

Las pesquisas llevaron a los agentes hasta Os Mallos, en A Coruña, donde localizaron el vehículo utilizado para la huida. Aproximadamente dos horas después del atraco, los agentes observaron cómo un hombre cuyas características físicas y vestimenta coincidían con las del sospechoso se acercaba al coche.

Tras identificarlo, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

En el registro del vehículo encontraron la escopeta que supuestamente habría utilizado durante el atraco, además de numerosos cartuchos y un revólver detonador con su correspondiente munición.

Los agentes también localizaron tres balanzas de precisión, un kilogramo de cafeína pura y una caja fuerte vacía, según informa la Guardia Civil.

El detenido, junto con los efectos intervenidos y las diligencias realizadas, fue puesto a disposición judicial. El juzgado competente ha decretado su ingreso en prisión.