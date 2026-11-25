A Coruña sale a la calle por el 25N: "Que tengas derechos hoy, no quiere decir que los vayas a tener mañana"

A Coruña volvió a llenar las calles este 25N recordando a las 47 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en los 11 meses que van de este 2026. Lo hizo pasadas las siete de la tarde desde la explanada del Obelisco cuando unas 2.500 personas, según la Policía Local, iniciaron el recorrido formando una marea morada.

Lo hicieron al grito de 'Feminismo para transformar o mundo', recorrieron las principales vías del centro de la ciudad: desde el Obelisco hasta los Cantones y desde allí hasta la plaza de Pontevedra, la plaza de Galicia y finalmente, la plaza de Ourense, donde finalizaron el recorrido frente al edificio de la Delegación del Gobierno en Galicia.

La manifestación del 25N en A Coruña contó con cuatro paradas simbólicas en distintos puntos de la ciudad para visibilizar diferentes formas de discriminación y violencia contra las mujeres. El recorrido incluyó Durán Loriga, donde se denunció la invisibilización de mujeres como Juana de Vega y Juana Capdevielle en la historia; el instituto IES Eusebio da Guarda, para reivindicar una enseñanza libre de discriminación; la plaza de Lugo, donde se puso el foco en la precariedad laboral, y la plaza de Galicia, para denunciar las violencias institucionales y judiciales.

Así, en cada una de las paradas, representantes de la Marcha Mundial de las Mujeres leían un pequeño manifiesto relacionado con los escenarios escogidos. En la lectura del manifiesto se recordó que este año con las elecciones del 29N las mujeres se juegan la defensa de sus derechos. "La extrema derecha pretende cuestionar la violencia machista, no queremos que el odio se convierta en política institucional", señalaron.

Asimismo llamaron a todas las mujeres a votar en las urnas el próximo domingo: "Nuestros derechos no están garantizados solo porque figuren en leyes. Hay que defenderlos en las calles y seguiremos defendiendo nuestro derecho hasta erradicar la violencia patriarcal".

A lo largo del recorrido se escucharon cánticos como 'Se é machista, non é xustiza', 'Aquí está, aquí se ve. O feminismo galego en pé' y 'Coruña será a tumba do fascismo'.

Dentro de la marea morada estaban Judit y Olalla, que asisten todos los años a esta manifestación, al igual que a la del 8M, y este año tienen claro que a las puertas de las elecciones es muy importante acudir a ella. "Y eso se ha notado en la gente que hay" "Dependiendo de qué lado caiga la moneda, muchos de los derechos que se han conseguido, sobre todo en materia de igualdad, pueden retroceder y quedarnos sin ellos. Está muy bien que estemos todos aquí, pero lo más importante es ir a votar el domingo", señalan.

Una impresión similar la de María, Ana y Sandra, que consideran que este año es muy importante salir a la calle. "Nos estamos jugando mucho porque, si sale ahora mismo la extrema derecha, podemos perder derechos que llevamos muchos años luchando por ellos. Que tengas derechos hoy no quiere decir que los vayas a tener mañana, es importante estar aquí dando la cara por todas".

Elecciones 29N

El evento, organizado por la Marcha Mundial de las Mujeres en colaboración con otros colectivos de la ciudad y de la provincia, estuvo también marcado por la próxima cita electoral con las urnas el próximo domingo y contó con la presencia de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que formaron parte de la marea morada. También participaron el candidato a la alcaldía de A Coruña por el PP, Miguel Lorenzo, acompañado de varios concejales.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, apelaba al voto de las mujeres para no dar "un paso atrás" en derechos, en declaraciones a los periodistas con motivo de su participación, en la ciudad herculina, en la manifestación por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La portavoz nacionalista estuvo acompañada también de la candidata de A Coruña a la alcaldía, Avia Veira, y de la concejala Mercedes Queixas.

"Nos costó mucho conseguir que hubiera leyes contra la violencia de género, que hubiera medidas que consideraran la violencia como un problema estructural", recalcaba Pontón que a su vez admitía que las medidas actuales son "insuficientes".

Mientras, aseguraba que la violencia de género "hay que combatirla con más medios y más recursos". Por ello, llamaba a que "toda la indignación esté presente con la papeleta del BNG" el próximo domingo. "Feijóo cuestionó el derecho de las mujeres al aborto y redujo las ayudas a la violencia de género cuando hubo crisis económica", recordaba.

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, José Ramón Gómez Besteiro, reivindicaba el derecho de las mujeres a vivir libres: "No necesitan un partido que les diga cómo pensar".

Haciendo referencia a las declaraciones de la número dos del presidente del PP y candidato a la Presidencia, Alberto Núñez Feijóo, en las elecciones generales, Cayetana Álvarez de Toledo en la que aseguraba "ninguna mujer con dignidad puede hoy votar al PSOE". También ha señalado que "toda la política de vivienda de Sánchez" se resume" en que el Gobierno "le puso un piso a una puta en la Plaza de España", en Madrid.

Estuvo acompañado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, quien alertó de la violencia vicaria y afirmaba que la violencia de género "no se puede negar". En este sentido, hizo alusión a Vox y PP, a los que calificaba como "ultras de la derecha". En la misma línea, Natalia González, secretaria de Igualdad del PSdeG, ha apelado a poner el foco en la educación y en la prevención.

Visibilizar la violencia

Este año las reivindicaciones, partiendo del tema 'Vidas libres de violencia machista', buscaban visibilizar las violencias que sufren las mujeres en todos los ámbitos de su vida y en construir herramientas colectivas para combatirlas.

En su escrito, la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) llama a no permitir que se retroceda en los derechos conquistados. "Os nosos dereitos non están garantidos polo feito de estaren recoñecidos. Non podemos aceptar que se presente a igualdade como unha tarefa rematada mentres seguimos sufrindo violencia e discriminacións. Tampouco que se faga recaer sobre as mulleres a responsabilidade de evitar as agresións, soportalas ou atopar soa unha saída".

En este sentido, la MMM señala que quieren socializar las violencias que sufren las mujeres, para que puedan poner en común sus experiencias, identificando qué las hace posibles y organizándose para cambiar esa realidad. Pues, no todas las mujeres viven lo mismo ni de la misma forma.

Asimismo, indican que la precariedad laboral, la falta de vivienda, la sobrecarga de los cuidados o las barreras para acceder a los servicios públicos profundizan la feminización de la pobreza y dificultan romper con las situaciones de violencia.