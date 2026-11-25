El Ayuntamiento de Cambre estudia emprender acciones administrativas y legales para esclarecer la situación de las obras del parque Ramón Barba, situado en O Temple, y conseguir que se complete su renovación. El Gobierno local, encabezado por Diana Piñeiro, ha trasladado el expediente a los servicios jurídicos municipales después de detectar discrepancias económicas en la documentación presentada por la constructora y no obtener respuesta a varios requerimientos.

La actuación fue adjudicada en mayo de 2023 a Obras Gallaecia S.L. por 390.789,54 euros más IVA y con un plazo de ejecución de 12 meses. Los trabajos comenzaron en junio de ese año, por lo que tendrían que haber concluido en junio de 2024. Sin embargo, el proyecto continúa sin finalizar y el recinto mantiene una parte pendiente de acondicionamiento.

La revisión de la documentación aportada por la empresa en abril de 2026 permitió detectar varias diferencias respecto al proyecto original. Estas irregularidades quedaron recogidas en un informe técnico municipal fechado el pasado 10 de septiembre, que cuestiona tanto determinados importes como la justificación de algunas actuaciones.

Diferencia de 54.000 euros

Una de las principales discrepancias afecta a la segunda fase de las obras, que fue recepcionada en septiembre de 2024. En aquella fecha se firmó un acta en la que se certificaba que los trabajos ejecutados se correspondían con el proyecto aprobado.

No obstante, el presupuesto presentado posteriormente por la empresa eleva el coste de ejecución material de esta fase desde los 188.587,45 euros iniciales hasta los 242.560,22 euros. La diferencia asciende a 53.972,77 euros, pese a que se trata de una parte de la actuación que ya había sido recepcionada y que, según la documentación aportada, no tiene trabajos pendientes.

El informe municipal considera que no procede tramitar la modificación contractual en los términos planteados, al incluir actuaciones que ya se habrían ejecutado. La normativa exige que este tipo de modificaciones se aprueben antes de realizar los trabajos que las justifican, y no posteriormente para regularizar su coste.

También existen dudas sobre la primera fase, donde figuran actuaciones pendientes por valor de 64.525,72 euros. El Ayuntamiento todavía no dispone de información suficiente para determinar qué trabajos están contemplados en el proyecto original y cuáles necesitarían una modificación contractual.

Quien ordenó parar la obra

Otra de las cuestiones que siguen sin aclararse es la paralización de las obras. El expediente municipal recoge dos informes emitidos por la dirección facultativa, CIMARQ S.L., uno en julio de 2024 y otro en abril de 2025, pero no consta ninguna orden del Ayuntamiento que autorizase la suspensión de los trabajos.

El Gobierno local asegura que ha solicitado explicaciones tanto a Obras Gallaecia como a la dirección de obra para conocer quién tomó la decisión de detener la actuación, qué trabajos se realizaron al margen del proyecto inicial y qué intervenciones quedan por completar para poder abrir el parque en condiciones.

La alcaldesa remitió un primer requerimiento formal el 15 de septiembre, con un plazo de diez días hábiles para entregar la documentación. Las dos empresas solicitaron una ampliación, que fue concedida el 1 de octubre por otros diez días hábiles. Posteriormente, la dirección facultativa pidió más tiempo y el Ayuntamiento autorizó otros quince días.

Pese a disponer de un total de 35 días hábiles para responder, el último plazo terminó el 11 de noviembre sin que el Consistorio recibiese la información solicitada.

La limpieza, en espera

El estado del recinto también preocupa al Gobierno local por las quejas vecinales sobre la falta de acondicionamiento de la zona donde las obras siguen sin terminar. El Ayuntamiento asegura que ha reclamado en varias ocasiones a la constructora que retire los materiales acumulados y se encargue de la limpieza del espacio.

Sin embargo, según explica el Consistorio, la empresa ha condicionado estas actuaciones al abono de las cantidades que reclama por la modificación del contrato.

La situación contractual impide además que el Ayuntamiento intervenga directamente en esa parte del parque. Aunque el terreno es municipal, el espacio pendiente de finalizar todavía forma parte de una obra que no ha sido recepcionada en su totalidad y cuya responsabilidad corresponde a la adjudicataria.

Por este motivo, el Consistorio considera que no puede acceder libremente con sus propios medios ni contratar a otra empresa para realizar la limpieza sin resolver antes la situación administrativa. Una intervención unilateral podría provocar reclamaciones de la constructora y abrir un nuevo conflicto legal.

Podrían retomarse en 15 días

El informe técnico municipal también contempla la posibilidad de reanudar los trabajos sin esperar a resolver todas las discrepancias económicas. Para ello, sería necesario confirmar que las actuaciones pendientes ya están incluidas en el proyecto aprobado y que no existe una orden municipal que haya autorizado la suspensión.

Si se cumplen ambas condiciones, no habría impedimento técnico para continuar con la renovación del parque mientras se aclaran por separado las diferencias económicas detectadas. En ese escenario, la empresa tendría un máximo de 15 días naturales desde la comunicación formal del Ayuntamiento para retomar los trabajos.

El Gobierno local también ha solicitado un calendario detallado de las actuaciones pendientes, con fechas previstas y responsables de su ejecución, para poder concretar cuándo podría completarse la intervención.

Ante la falta de documentación y las sucesivas ampliaciones de plazo sin respuesta, Diana Piñeiro ha iniciado con los servicios jurídicos municipales el estudio de las medidas que permitan determinar las responsabilidades y desbloquear la situación. El objetivo es recuperar el parque Ramón Barba y garantizar que cualquier cantidad que tenga que abonar el Ayuntamiento esté debidamente justificada.