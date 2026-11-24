El Ayuntamiento de Oleiros ha incorporado Bizum como nueva modalidad de pago de los tributos municipales. Esta alternativa busca facilitar a los vecinos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y ofrecer una opción más rápida y cómoda para realizar gestiones con la Administración local.

El nuevo sistema ya está disponible a través de la sede electrónica municipal, dentro del apartado de pago de recibos, tasas y multas. De esta forma, los usuarios pueden abonar sus pagos directamente desde el teléfono móvil, sin necesidad de introducir los datos de una tarjeta bancaria.

Con esta incorporación, el Ayuntamiento continúa avanzando en la digitalización de sus servicios y en la simplificación de los trámites administrativos. El objetivo es que los ciudadanos puedan realizar estas gestiones de manera más ágil y accesible, evitando desplazamientos y facilitando los pagos desde cualquier lugar.

Bizum se suma así a las modalidades de pago que ofrece Oleiros para atender las obligaciones tributarias municipales.