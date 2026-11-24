El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, ha lamentado este martes que la ampliación que se llevará a cabo con la reforma del Coliseum de A Coruña sea inferior a lo anunciado hace tres años. La intervención en este espacio, el principal en cuanto a celebración de conciertos pero que también acoge los partidos del Leyma Básquet Coruña, aumentará el número de espectadores en unos 600, sobrepasando los 9.000, pero lejos de los 11.000 anunciados en el 2023.

"La alcaldesa anunció que mañana aprobará aumentar el aforo del Coliseum a 9.000, pero el 13 de mayo de 2023, a diez días de las municipales, Inés Rey anunció la ampliación a 11.000. Quiere vender como éxito tardar cuatro años en ampliarlo y hacerlo en 2.000 menos de los que se comprometió", criticó el popular esta mañana.

En sus declaraciones, Lorenzo calificó el proyecto como uno de los "grandes anuncios que luego no cumple", señalando que "me parece bien que haya 600 más, pero no es lo que se comprometió con los coruñeses".

El popular aludió también a la reforma integral anunciada en el Fórum Metropolitano, que se llevará a cabo más allá del mes de mayo, cuando se celebren las elecciones municipales, y a otros puntos de la ciudad como la fachada de la Domus, todavía por restaurar, o las goteras presentes en Palexco.

"Había un plan de reforma de centros culturales que no se llevó a cabo", añadió Lorenzo que concluyó que "no hay capacidad de gestión. Solo relato y anuncios vacíos. Hace falta otra forma de gobernar".