Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha visitado esta tarde A Coruña para un acto de campaña. A pesar de que la ciudad le ha recibido con un día lluvioso y frío, no se ha amilanado ante las dificultades climatológicas para citarse en la Plaza de Santa Catalina con la alcaldesa, Inés Rey, la candidata que encabeza la lista de A Coruña al Congreso de los Diputados, Obdulia Taboadela y diferentes candidatos al Congreso y miembros del PSdeG.

Allí no solo ha apoyado la candidatura por la provincia coruñesa, sino que también ha aprovechado para comentar las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, explicar los avances respecto a juzgados de violencia de género durante su mandato o contestar las últimas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre las urnas de cartón para votar en los consulados y un posible 'pucherazo'.

Respecto a los comicios del día 29, el ministro de la Presidencia ha declarado que "el domingo nos jugamos si el país sigue mirando al futuro o si hacemos un retroceso de 70 años". Haciendo alusión, además, a una posible victoria del Partido Popular, pero necesitando a Vox para formar Gobierno, Bolaños avisaba que "ojito con el regalito con el envoltorio azul, que por dentro es verde". Dando a entender de esta manera, que votar los votos a los partidos de la derecha, en su opinión, son lo mismo.

Además, el ministro ha recalcado que "nos jugamos que España no tenga ministros nostálgicos del franquismo, xenófobos, racistas, machistas, negacionistas del cambio climático o que defienda el genocidio en Palestina" haciendo referencia en contraste con lo que propone su partido, y rematando con "la ultraderecha es esto y mucho más".

Último Consejo de Ministros

Félix Bolaños también ha detallado aquello que se ha aprobado hoy en el último Consejo de Ministros antes de los comicios. Y se preguntaba si "cuando el señor Feijóo dice que va a derogar todo lo que hemos hecho, se refiere a que va a derogar" la prórroga al impuesto a la banca "que supone recaudar 1400 millones de euros para vivienda pública, pensiones, servicios públicos, prestación por crianza... ", el nuevo permiso por duelo de 10 días si "se les muere un ser querido" el aumento "del número de semanas de permiso de paternidad y maternidad a 20" o "la bonificación al transporte público para que el abono y los billetes sean más baratos".

También respecto a las medidas ejecutadas en estos años de legislatura, Bolaños ha hablado sobre su propia labor como ministro de Justicia. Recordando que mañana es 25N, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha destacado que "Vox niega que exista la violencia de género" y que, en consecuencia, "niegan que necesitemos juzgados especializados para poder conocer de cualquier violencia sobre la mujer".

Para hacer balance, a continuación, ha detallado los avances del ministerio en materia de violencia machista. "En los dos últimos años, como ministro de Justicia he creado 76 nuevas secciones de violencia contra la mujer esto es un aumento de un 60% de los juzgados de violencia de género", ha explicado Bolaños.

Jornada electoral

De cara al próximo domingo, el ministro de Justicia se ha mostrado muy optimista, diciendo que "cada vez encontramos mayor movilización entre la gente, cada vez es más sencillo comprobar que todos los votantes progresistas están movilizados", algo que corroboran fuentes del PSdeG que consideran que está habiendo una movilización social para votar por su candidatura.

Además, preguntado por un posible indulto al ex Fiscal General del Estado, Bolaños ha declarado que "hay docenas de expedientes de indulto que cada semana pasan por el Consejo de Ministros, por tanto, lo estudiaremos como uno más" comprometiéndose a hacer pública cualquier novedad al respecto, si la hubiera.

Respuesta a Feijóo

Finalmente, ha decidido responder a las últimas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno, que denunciaba que en los consulados se estuvieran utilizando urnas de cartón, es decir, opacas para los consulados en el exterior. Algo que Feijóo ha admitido que le genera "inquietud" tras rechazar el Tribunal Supremo un recurso contra su uso.

A este respecto, Bolaños ha explicado que están "haciendo lo que ha dicho que hagamos la Junta Electoral Central" y ha aprovechado para atacar al candidato del PP diciendo que "cuestionar el sistema electoral, la democracia, es una técnica ultraderechista". Esto último lo ha comparado, por ejemplo, con las técnicas de Donald Trump.