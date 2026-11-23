A las 04:00 horas de la madrugada, los pasajeros del vuelo IB463 de Iberia entre Madrid y A Coruña todavía estaban llegando a la ciudad herculina. Tenían previsto aterrizar en Alvedro a las 23:40, pero varias horas de retraso hicieron que el avión terminase desviándose a Santiago de Compostela, donde comenzó una nueva espera para poder regresar a A Coruña.

El problema se debió a un retraso en la escala del avión que tenía que llegar a Madrid en torno a las 22:30 de la noche. Sin embargo, este se retrasó un par de horas, de forma que Alvedro ya estaría cerrado para cuando ellos llegaran. Por ese motivo se procedió al desvío de la aeronave al único aeropuerto abierto a esas horas de la madrugada.

"Estamos en Santiago sin información ni transporte", relataba uno de los viajeros durante la espera. Según varios pasajeros, los autobuses habilitados para trasladarlos hasta A Coruña tardaron alrededor de una hora en llegar, por lo que el viaje no terminó hasta pasadas las cuatro de la madrugada. Algunos optaron por desplazarse por sus propios medios ante la falta de taxis disponibles.

El vuelo había ido acumulando retrasos durante horas, con cambios continuos en la hora prevista de salida. "Nos cambiaban continuamente la hora y no nos daban prácticamente ninguna información", explica una de las pasajeras.

Una de las viajeras cuenta que fue una trabajadora de equipajes quien consiguió bonos de taxi para algunos pasajeros. Ella llegó a A Coruña sobre las 04:30, apenas unas horas antes de tener que acudir a trabajar.

Desde Iberia explican que el retraso se originó por una escala anterior en Madrid que llegó tarde, lo que provocó la demora del vuelo hacia A Coruña. Al llegar a Galicia, Alvedro ya había cerrado y se decidió desviar el avión a Santiago.

La compañía asegura que se facilitaron medios de transporte para todos los pasajeros desde Santiago hasta A Coruña. También señala que esta mañana se habilitaron transportes para los viajeros que tenían previsto tomar ese mismo avión, que permaneció en Santiago al no poder pasar la noche en Alvedro.