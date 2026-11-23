Importantes retenciones de tráfico en el acceso a A Coruña esta mañana Quincemil

Importantes retenciones en la Tercera Ronda de A Coruña por un accidente entre tres vehículos

Un accidente de tráfico registrado durante la mañana de este lunes, 23 de noviembre, en la AC-14, a la altura de Culleredo (A Coruña), se ha saldado con tres personas trasladadas a centros hospitalarios.

Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se ha producido en torno al kilómetro 6 de la autovía, en sentido A Coruña. Un particular alertó de una colisión por alcance en la que se vieron implicados tres vehículos, un extremo que también ha confirmado la Guardia Civil de Tráfico.

Como consecuencia del accidente, los servicios sanitarios del 061 han trasladado a tres personas a centros hospitalarios. Una de ellas ha sido evacuada al Hospital Quirón, mientras que las otras dos han sido trasladadas a otro centro sanitario.

El siniestro se ha registrado en uno de los principales accesos a A Coruña, a través de la Tercera Ronda (AC-14), donde se han producido importantes retenciones durante la mañana.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de las personas trasladadas ni sobre las circunstancias que provocaron la colisión.