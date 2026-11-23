Un apagón deja sin luz a buena parte del barrio de Elviña en A Coruña y apaga varios semáforos

Buena parte del barrio de Elviña, en A Coruña, se quedó sin suministro eléctrico este mediodía debido a una incidencia que afectó a varias calles y zonas residenciales. El apagón alcanzó, entre otros puntos, Pajaritas, Ministerios y las calles Pérez Ardá y Salvador de Madariaga.

La interrupción del suministro también afectó al tráfico. Algunos semáforos dejaron de funcionar, entre ellos los del cruce de Salvador de Madariaga con la ronda de Outeiro, que quedaron apagados durante la incidencia.

Desde la Asociación de Vecinos de Elviña apuntan a que el corte se debe a una incidencia de Fenosa. Este medio está pendiente de recibir información de la compañía para conocer el origen del problema y el alcance de la avería.

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