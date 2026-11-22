El viento derriba un adorno de Navidad en A Coruña y daña varios coches en la calle San Juan

El temporal de lluvia y viento que afecta a Galicia ha provocado esta madrugada el desprendimiento de un elemento de iluminación navideña en la calle San Juan de A Coruña. La decoración cayó sobre la vía pública y alcanzó a varios vehículos estacionados, que sufrieron daños como consecuencia del impacto.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local para atender la incidencia y comprobar los desperfectos. A primera hora de la mañana, el elemento de iluminación ya había sido retirado de la vía pública. Sin embargo, todavía permanecía en la zona un turismo gris con daños, estacionado en el lateral más próximo a la carretera. No constan daños personales.

El suceso se produjo en una calle de Monte Alto conocida por su actividad hostelera y la presencia de numerosas terrazas. Se trata de un espacio con tránsito habitual de peatones, por lo que el desprendimiento podría haber tenido consecuencias mayores de haberse producido en un momento de mayor afluencia.

179 incidencias por temporal

de meteorología adversa en la comunidad. El 112 Galicia registró 179 incidencias relacionadas con fenómenos meteorológicos adversos desde la medianoche hasta las 19:00 horas del sábado. Durante ese mismo periodo, la central de emergencias atendió un total de 1.516 llamadas.

La jornada estuvo marcada por las alertas amarillas por lluvias y fenómenos costeros, que permanecieron activas en buena parte de Galicia. Además, continuó activado el Plan INUNGAL en fase de preemergencia, centrado en el seguimiento y control de la evolución meteorológica e hidrológica.

Una parte importante de los avisos estuvo relacionada con problemas en las carreteras. En concreto, se contabilizaron 39 incidencias por caídas de árboles o ramas sobre las vías y otras 21 por presencia de tierra o piedras en la calzada. También se recibieron nueve avisos por bolsas de agua en carreteras, cuatro por inundaciones en vías y otros cuatro por anegamientos en calles.

A estos problemas se sumaron dos inundaciones en garajes y una en una vivienda.

Por provincias, A Coruña encabezó el balance con 55 incidencias, seguida de Pontevedra, con 51; Lugo, con 38, y Ourense, con 33. En el recuento municipal, Santiago de Compostela fue el ayuntamiento más afectado, con 12 avisos, por delante de Lugo y Pontevedra, con seis cada uno, y Fene y Mos, con cinco.