La Xunta de Galicia ha sacado a licitación por más de 1,4 millones de euros las obras para mejorar la seguridad viaria y la accesibilidad peatonal en 2,4 kilómetros de la carretera AC-542 a su paso por Infesta, en Betanzos. La intervención transformará este tramo con nuevas infraestructuras para los peatones, cambios en la organización del tráfico y mejoras en los accesos a los distintos puntos de la zona. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de diciembre.

La actuación se desarrollará entre la conexión de la AC-542 con la AC-840 y el enlace con la autovía A-6. Se trata de una vía que comunica varios núcleos de población y permite llegar a centros asistenciales, por lo que el proyecto busca reducir los riesgos tanto para los conductores como para los peatones. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, acompañada por la directora xeral de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, presentó este sábado los detalles de una actuación que ya figura en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia.

Uno de los principales cambios será la construcción de un itinerario peatonal continuo y accesible a lo largo del tramo, que se completará con nuevas aceras y pasos de peatones. También se ampliará el paso superior sobre la vía del ferrocarril para garantizar que el recorrido pueda mantenerse sin interrupciones y en condiciones adecuadas de accesibilidad.

El proyecto contempla además una nueva glorieta en la intersección con la carretera N-VI, un punto en el que se pretende ordenar mejor el tráfico y reducir los riesgos derivados de los movimientos de los vehículos. Otra de las actuaciones destacadas será la creación de un nuevo vial de acceso al centro asistencial Pai Menni, que permitirá suprimir el actual cruce regulado mediante semáforos.

Las obras se completarán con mejoras en la iluminación y la señalización, así como con medidas para moderar la velocidad en los puntos más sensibles del recorrido. La Xunta prevé adjudicar el contrato e iniciar los trabajos durante el primer semestre de 2027, una vez concluya el procedimiento de contratación. El plazo estimado para ejecutar el conjunto de las actuaciones es de doce meses.

El diseño de la intervención incorpora aportaciones realizadas por vecinos de Infesta, responsables del centro Pai Menni y la asociación Stop Accidentes. La actuación se enmarca, precisamente, en el convenio suscrito por el Gobierno gallego con esta entidad para impulsar medidas de prevención y mejora de la seguridad en las carreteras.

Mejoras en el cementerio

Por otra parte, el Ayuntamiento de Betanzos ha iniciado esta semana los trabajos para renovar las cubiertas de los nichos del polígono 2 del cementerio municipal. La intervención cuenta con un presupuesto de 169.780,69 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de seis meses. Su objetivo es acabar con las filtraciones de agua y reducir los problemas de humedad y condensación que afectan a varias sepulturas.

Los 17 bloques de nichos que componen esta zona cuentan actualmente con placas de hormigón sin una cubierta protectora. En algunas de ellas ha crecido vegetación y también se han detectado grietas que facilitan la entrada de agua al interior. El Ayuntamiento extenderá ahora una solución que ya se había probado en otros bloques del recinto y que, según el consistorio, ofreció buenos resultados.

Los trabajos incluyen la limpieza de las superficies, retirando plantas, cascotes y otros residuos, y la instalación de una cubierta multicapa. El sistema combinará placas onduladas de fibrocemento sin amianto con teja cerámica curva de color rojo. En total, se renovarán cerca de 1.534 metros cuadrados, además de ejecutar los remates laterales, las cumbreras y los encuentros con los paramentos verticales.

La nueva cubierta será ventilada y se instalará en seco, sin necesidad de utilizar mortero, con el objetivo de favorecer la circulación del aire entre sus distintas capas y controlar mejor la humedad. El Gobierno local plantea extender esta solución a otras zonas del cementerio en futuras fases, dentro de un plan de mejoras que también ha incluido actuaciones en los caminos interiores, la jardinería, la señalización y las redes de agua y recogida de residuos.