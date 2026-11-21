El Gobierno ha iniciado el procedimiento para retirar la Medalla al Mérito en el Trabajo concedida al empresario coruñés Pedro Barrié de la Maza, una de las figuras económicas más influyentes de Galicia durante el siglo XX. Su nombre aparece junto al de otros dos gallegos, José Fariña Ferreño y José María González-Llanos y Caruncho, en una relación de ocho expedientes de revocación de estas condecoraciones otorgadas durante la dictadura franquista.

La decisión ha sido adoptada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática. La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 20 de noviembre, recoge el inicio de los procedimientos para retirar las distinciones a personas y entidades vinculadas al régimen franquista. La apertura de los expedientes no implica todavía que las medallas hayan sido revocadas definitivamente, ya que los interesados podrán presentar alegaciones.

Pedro Barrié de la Maza nació en A Coruña el 17 de diciembre de 1888, en el seno de una familia vinculada al mundo financiero. Hijo del banquero Pedro Barrié Pastor, estudió en la Escuela Superior de Comercio de la ciudad y completó su formación económica en Reino Unido, Alemania y Francia. En 1912 regresó a Galicia para incorporarse al negocio familiar y comenzó una trayectoria empresarial que lo convertiría en uno de los nombres más destacados de la economía gallega.

Su carrera estuvo especialmente ligada al Banco Pastor, entidad en la que fue ganando protagonismo hasta convertirse en uno de sus principales responsables. Desde esa posición extendió sus intereses a distintos sectores y participó en proyectos que marcaron el desarrollo industrial de Galicia. Uno de los más importantes fue la creación en 1943 de Fuerzas Eléctricas del Noroeste (Fenosa), compañía fundamental para la expansión del suministro eléctrico en la comunidad. También estuvo relacionado con empresas como Astano y La Toja.

En 1966 creó la Fundación Barrié, a la que destinó una parte importante de su patrimonio para impulsar iniciativas educativas, culturales y económicas. Su legado empresarial e institucional convive, sin embargo, con su estrecha relación con la dictadura. La documentación del procedimiento recoge sus aportaciones económicas y materiales al bando sublevado durante la Guerra Civil, así como su participación en la depuración de trabajadores del Banco Pastor considerados afines a la República. También tuvo un papel destacado en las operaciones para entregar el Pazo de Meirás y la Casa Cornide a Franco y su entorno. La Medalla al Mérito en el Trabajo le fue concedida en 1949. Barrié falleció en A Coruña en 1971.

Otro de los gallegos incluidos en los expedientes es José Fariña Ferreño, nacido en A Coruña el 16 de marzo de 1896 y fallecido en Madrid en 1978. Su trayectoria profesional estuvo vinculada principalmente al Banco de Crédito Local, entidad a la que se incorporó en 1925 como apoderado general y en la que llegó a ocupar los puestos de director gerente y director general. Desempeñó esta última responsabilidad entre 1941 y 1968, año en el que se jubiló.

Antes de desarrollar su carrera bancaria había trabajado como secretario particular de José Calvo Sotelo, con quien mantuvo una estrecha relación política. Su nombre aparece también relacionado con los preparativos de la sublevación militar de 1936, en los que actuó como enlace entre los golpistas y el general José Sanjurjo. Posteriormente impulsó la Delegación de Información de Residentes de Madrid (DIDREM), organismo que recopilaba datos sobre personas residentes en territorios republicanos y cuya información fue utilizada con fines represivos durante la Guerra Civil y la posguerra.

Fariña Ferreño también participó en las gestiones para facilitar la adquisición del Pazo de Meirás para Francisco Franco. Desde su responsabilidad en el Banco de Crédito Local intervino en las operaciones económicas relacionadas con la propiedad. En 1961 recibió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, una distinción que ahora también está incluida en el procedimiento de revocación iniciado por el Ministerio.

El tercer gallego es José María González-Llanos y Caruncho, nacido en Ferrol el 27 de junio de 1899 en una familia de tradición marinera. Su padre, Carlos González-Llanos y Alesson, era contralmirante de la Armada, una circunstancia que influyó en sus primeros pasos profesionales. Ingresó en la Marina con apenas 14 años y obtuvo el empleo de alférez de navío en 1919, después de completar su formación en la Escuela Naval.

Tras sus primeros destinos en distintos buques de la Armada, orientó su carrera hacia la ingeniería y la construcción naval. En 1929 comenzó a trabajar en la Sociedad Española de Construcción Naval, donde participó en el diseño y construcción de barcos militares como los cruceros Canarias y Baleares. En 1935 fue nombrado director de la factoría de Ferrol, desde donde impulsó proyectos de modernización y formación de trabajadores.

Durante la Guerra Civil abandonó su puesto en el astillero ferrolano para incorporarse al bando sublevado y prestar servicio en los cruceros Canarias y Baleares. El régimen destacó esta participación cuando le concedió la Medalla al Mérito en el Trabajo en 1945. La documentación del Ministerio también recoge su vinculación con el aparato represivo de la dictadura y su condición de procurador en las Cortes franquistas.

Una vez terminada la contienda, González-Llanos continuó ligado al desarrollo industrial de Ferrolterra. En 1941 impulsó Fabricaciones Eléctricas Navales y Artilleras (FENYA) y posteriormente puso en marcha Astilleros y Talleres del Noroeste (Astano), en Fene, compañía que se convirtió en una de las grandes referencias de la construcción naval española. También ejerció como profesor de Ingeniería Naval y ocupó distintas responsabilidades profesionales. Falleció en 1990.

Los tres empresarios gallegos comparten expediente con otras cinco personas y entidades vinculadas a la dictadura. Entre ellas figuran Esteban de Bilbao y Eguía, ministro de Justicia y presidente de las Cortes franquistas; Juan Antonio Suanzes y Fernández, ministro de Industria y Comercio; Pilar Primo de Rivera, dirigente de la Sección Femenina, y Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, militar relacionado con la represión franquista. La relación incluye también a la Organización Sindical del Movimiento, el sindicato vertical de la dictadura.

La resolución del BOE establece un plazo de diez días hábiles para que las personas o entidades que acrediten un interés legítimo puedan personarse en los procedimientos. Posteriormente, una vez notificadas, podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas antes de que el Ministerio adopte una decisión definitiva sobre la retirada de las distinciones.