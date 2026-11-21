Apuñalan a una persona en A Coruña en un establecimiento entre Ronda de Outeiro y Avenida de Fisterra

Un amplio dispositivo de la Policía Nacional, la Policía Local y varias ambulancias se ha desplazado este sábado por la noche, superadas las 21:00 horas, hasta la confluencia de la ronda de Outeiro con la avenida de Arteixo, en A Coruña, por un apuñalamiento en un establecimiento de hostelería. El ataque se produjo por la espalda y mientras estaba en el interior del mismo.

El suceso ha generado expectación entre los vecinos y las personas que se encontraban en las inmediaciones, donde se han concentrado efectivos policiales y sanitarios.

Fuentes policiales confirman el suceso, que ya se encuentra bajo investigación por parte de la Policia Nacional. La primera línea conduce a una pelea entre varios individuos, resultando uno de ellos herido con lesiones no especificadas. En la zona se han visto restos de sangre y una persona ha atendido al apuñalado mientras no llegaban los efectivos sanitarios, taponando la herida con su propia ropa.

Un testigo presencial ha relatado a Quincemil que vio cómo se llevaban a una persona de la zona, después de que varias personas la rodeasen en el suelo para impedir que se viese lo que estaba ocurriendo.

El incidente se ha producido en un entorno que ha registrado conflictos y episodios de tensión de forma recurrente, especialmente en las inmediaciones de este cruce de la ciudad.