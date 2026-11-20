A Coruña vivió este viernes una tarde de movilizaciones enfrentadas con motivo de la visita de Vito Quiles. El comunicador llegó a la ciudad en tren y protagonizó un acto en Palexco que reunió a un grupo de seguidores, mientras diferentes colectivos contrarios a su presencia intentaban organizar protestas en distintos puntos del centro. La intervención de la Policía Nacional impidió que algunas de esas convocatorias llegasen a desarrollarse y obligó a los participantes a cambiar sus planes.

El dispositivo policial fue uno de los protagonistas de la jornada. Los agentes realizaron identificaciones en varios puntos de la ciudad y mantuvieron vigilados los movimientos de los grupos contrarios a la visita. La actividad habitual de A Coruña, mientras tanto, continuó entre un despliegue que contrastaba con escenas cotidianas como la de seis niños que jugaban tranquilamente en un parque cercano.

Los primeros movimientos se produjeron a media tarde. Alrededor de veinte personas se reunieron en uno de los puntos del centro, donde unos doce agentes de la Policía Nacional procedieron a identificar a los presentes. Entre las organizaciones vinculadas a las convocatorias figuraban la Coordenadora da Mocidade Socialista (CMS) y otros colectivos. A las 16:21 horas, el grupo abandonó el lugar.

La tensión continuó en la plaza de María Pita. A las 17:01 horas, agentes identificaron a integrantes de Galiza Nova y les comunicaron que no podían desarrollar ningún tipo de acto en ese espacio. La concentración prevista no llegó a celebrarse debido a la intervención policial. Una situación similar se produjo en la plaza de Vigo, donde tampoco llegó a materializarse la movilización prevista.

También hubo identificaciones en el entorno del Teatro Colón, donde coincidieron personas relacionadas con las protestas y otras que aguardaban para asistir a un concierto.

Protesta en Palexco

El grueso de la movilización contraria a Quiles terminó situándose en las inmediaciones de Palexco, donde se desarrollaría el acto del comunicador. A las 18:30 horas, un grupo de manifestantes se concentró en la calle Alcalde Manuel Casás, entre el entorno del Teatro Colón y Correos. Desde allí lanzaron consignas contra su presencia en la ciudad, con gritos como "Galicia será la tumba del fascismo"y "Fora fascistas dos nosos barrios".

La protesta llegó a cortar la circulación en esta vía, mientras los participantes mantenían sus cánticos a la espera de la llegada de Quiles. La Policía Nacional desplegó un dispositivo para mantener separados a los manifestantes y a quienes habían acudido a recibir al comunicador.

Banderas de España

El momento central de la tarde llegó a las 19:15 horas, cuando Vito Quiles apareció en Palexco acompañado de una notable expectación. Xaime da Pena fue el encargado de recibirlo y los asistentes respondieron a su llegada con aplausos y muestras de apoyo. El comunicador, que llevaba una bandera de España alrededor del cuello, se dirigió a sus seguidores en un discurso marcado por las críticas al Gobierno y los mensajes contra quienes se habían concentrado para protestar.

Quiles pidió a los presentes que acudiesen a votar en las próximas elecciones y respaldasen a cualquier formación de la oposición. "Todos juntos a votar a la oposición política, a quien queráis", trasladó a los asistentes, que se contaban por centenares, en un llamamiento a unir el voto contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Buena parte de su intervención estuvo dedicada precisamente al presidente del Gobierno. El comunicador hizo referencia a la convocatoria del 29 de noviembre y aseguró que ese día enviarían a Sánchez "al vertedero". Sus palabras fueron acompañadas por los cánticos de algunos de los asistentes, que corearon cánticos contra el presidente del Gobierno.

Tampoco faltaron las alusiones a los manifestantes que protestaban contra su visita. Quiles se refirió a ellos como "cuatro gatos" y realizó comentarios sobre su higiene. En tono irónico, también bromeó con la presencia de las vallas policiales y aseguró que estarían mejor en Ceuta.

El comunicador defendió que quienes habían acudido a escucharle eran "gente normal" y no fascistas, en respuesta a las consignas que se escuchaban desde la concentración contraria. También agradeció expresamente a Xaime da Pena su recibimiento y el apoyo mostrado durante la visita.

En otro momento de la intervención, Quiles pidió a sus seguidores que le devolviesen con su voto el regreso en el Congreso y aprovechó para lanzar una crítica al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, al que reprochó pasar horas en el bar. El comunicador cerró su intervención con nuevos agradecimientos a quienes, según dijo, habían decidido dar un paso al frente y plantar cara.

Fotografías entre los aplausos

A las 19:30 horas, Quiles se acercó al cordón policial que separaba a sus seguidores de los manifestantes contrarios a su presencia. Sin embargo, no llegó a aproximarse a la concentración de detractores, que continuaba al otro lado con sus consignas y cánticos.

A las 19:38 horas comenzó a marcharse de Palexco, aunque antes dedicó unos minutos a fotografiarse con sus seguidores y grabar varios vídeos. Los asistentes aprovecharon para acercarse, saludarlo y llevarse un recuerdo de su visita.

La marcha del comunicador no puso fin a las protestas. Los manifestantes contrarios a su presencia continuaron concentrados en las inmediaciones de Palexco, prolongando una movilización que había comenzado varias horas antes y que convirtió el entorno portuario en escenario de una tarde de posiciones enfrentadas. Incluso pancartas colgadas de puentes.