La plaza de María Pita de A Coruña se vallará por la visita de Vito Quiles: "No está autorizada ninguna concentración"

A Coruña vallará este viernes 20 de noviembre por la tarde la plaza de María Pita ante la convocatoria de Vito Quiles para evitar que vuelva a ser escenario de enfrentamientos políticos. Así lo ha confirmado esta mañana la alcaldesa, Inés Rey, que ha insistido en aclarar que ninguna concentración "está autorizada" para celebrarse en esta ubicación.

El comunicador, trabajador del medio digital Estado de Alarma (EDA TV) y vinculado a sectores de la derecha, incluirá A Coruña en su gira 'Tour combativos II', bajo el lema 'Mafia o patria'. Ante su presencia, Galiza Nova, entre otras organizaciones, ha anunciado una concentración de rechazo para este viernes.

"Vito Quiles es este señor que lleva el PP a sus mítines. Es un agitador ultra, que forma parte de este circo en el que nos ha querido meter la derecha y la ultraderecha y que viene a esparcir un discurso de odio", indicó la regidora. Asimismo, insistió en que el acto no está autorizado para estar en María Pita: "Lo quiero decir muy claro, no está autorizado y se va a vallar la plaza porque no está autorizada ninguna de las concentraciones que se han anunciado".

En este sentido, Rey ha señalado que las concentraciones tendrán lugar en otra ubicación, "en todo caso autorizada por la delegación del Gobierno, pero no será en María Pita". La alcaldesa ha insistido en que: "Esa es la España a la que nos quieren llevar el Partido Popular y Vox. Creo que la ciudadanía, afortunadamente, es lo suficientemente madura como para no entrarle al trapo, como para no darle lo que vienen a buscar, que es más confrontación, más odio y generar más violencia"

Por último, Inés Rey ha insistido en que desconoce dónde se va a celebrar finalmente la concentración, así como si vendrán o no: "No le voy a dar ni medio minuto de publicidad".