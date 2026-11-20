Desalojos en centros educativos de A Coruña por una oleada de amenazas falsas de bomba. Quincemil

La Fiscalía de A Coruña abre diligencias para investigar las falsas amenazas de bomba a colegios

La Fiscalía Provincial de A Coruña ha abierto de oficio diligencias de investigación por las amenazas de bomba que han afectado a varios centros escolares este pasado miércoles.

El Ministerio Fiscal, según informa en nota de prensa, pretende centralizar toda la información disponible sobre los hechos y analizarla de manera conjunta para esclarecer quién está detrás de las amenazas.

"Las diligencias tienen por objeto recopilar la información disponible sobre los hechos y analizarla de manera conjunta para esclarecer quién está detrás de las amenazas", informa la Fiscalía.

Las diligencias se inician de oficio por parte de la Fiscalía Provincial de A Coruña, que busca así esclarecer lo sucedido.

Modus operandi

Este procedimiento se abre tras una serie de sucesos que sacudieron varios puntos de Galicia en la jornada del miércoles, con especial incidencia en la ciudad de A Coruña, donde más de una treintena de colegios fueron desalojados tras recibir amenazas de bomba por correo electrónico. Todas ellas resultaron falsas, tal y como notificó la policía rápidamente tras acudir a estos centros situados también en otros puntos de Galicia como Santiago, Lugo, Viveiro, Monforte y Pontevedra.

Los avisos se prolongaron hasta la jornada de ayer, cuando varios colegios de Pontevedra y Ourense fueron desalojados por esta misma falsa alarma. En total, más de 80 colegios de Galicia recibieron el email.

El modus operandi del autor o autores de estos hechos es similar a lo ocurrido en Italia hace unas semanas. En el email, según informaron ese día fuentes del profesorado a Quincemil. se "decía que el colegio estaba minado y si queríamos salvar a los alumnos debíamos evacuar inmediatamente".

"No resultó muy creíble" explicaba una de las directoras. Y es que la dirección de correo era "una cuenta no muy ortodoxa, no era con nombre y apellidos", explica uno de los docentes que pudo ver el email. Se trataba, según nos explica, de una cuenta del servidor perteneciente a Google, Gmail.

En todo caso, y siguiendo el protocolo establecido, la Policía Nacional realizó en la jornada del miércoles inspecciones en los centros afectados para comprobar que no existía peligro. En el CIFP Paseo das Pontes, los TEDAX llegaron a detonar de forma controlada una mochila sospechosa que finalmente no contenía ningún explosivo.

Las amenazas obligaron a activar los protocolos de seguridad y provocaron la suspensión de las clases y otras actividades en varios centros. Muchos alumnos tuvieron que abandonar las instalaciones sin sus mochilas ni pertenencias, mientras sus familias acudían a recogerlos.

Ahora las diligencias de investigación se inician de oficio por parte de la Fiscalía Provincial de A Coruña, que busca así esclarecer lo sucedido.