Una oleada de falsas amenazas de bomba obliga a desalojar una veintena de centros educativos de A Coruña

La jornada escolar de este miércoles, 18 de noviembre, se ha visto alterada en A Coruña, donde más de quince centros educativos e institutos han sido desalojados por diferentes amenazas de bomba que habrían sido enviadas por correo electrónico. También consta un aviso en un colegio de Culleredo. Un 'modus operandi' es similar a lo ocurrido hace unos días en Italia.

La Policía Nacional trabaja en comprobar estos avisos, distribuidos en distintos puntos de la ciudad, que, según las primeras comprobaciones, se tratarían de falsas amenazas de bomba. Por precaución, se ha procedido a evacuar a los alumnos de los centros educativos afectados, que, según la Policía, serían siete colegios.

Muchos de estos centros ya han decidido suspender toda actividad lectiva hasta mañana. Mientras tanto, los padres están acudiendo a recoger a los menores tras recibir los avisos de los respectivos centros educativos. Sin embargo, al haber sido evacuados, los alumnos no pueden acceder a las instalaciones para recoger sus pertenencias, por lo que se están marchando a casa sin ellas.

Asimismo, el 112 confirma que entre las 11:50 y las 13:00 horas se han recibido varios avisos en A Coruña, Santiago, Lugo, Viveiro, Monforte y A Baña.

Por su parte, el Concello da Coruña confirma que se ha procedido al desalojo de más de quince centros educativos de la ciudad por amenazas de bomba. Entre ellos se encuentran Ramón de la Sagra, Otero Pedrayo, La Torre, Prácticas, Compañía de María, Zalaeta, Raquel Camacho, Liceo, Santa María del Mar, Rosalía Mera, Esclavas, Curros Enríquez, Labaca, Novo Mesoiro, Wenceslao, Salgado Torres, Dominicos, Anxo da Guarda, la Grande Obras de Atocha y Urbano Lugrís.

En el área metropolitana de A Coruña consta también un aviso del mismo tipo en el CEIP Vila de Rutis.

Este colegio también fue desalojado siguiendo el protocolo establecido. El Concello ha informado a través de las redes sociales que está en contacto con el resto de centros educativos del municipio para seguir la situación.

Más de 15 centros

La comunidad educativa del colegio Compañía de María, situado en el barrio de Riazor, ha vivido un susto esta mañana después de que una amenaza de bomba obligase a evacuar las instalaciones en plena jornada escolar. Finalmente, después de que la Unidad Canina de la Policía Nacional y del TEDAX hiciera las comprobaciones oportunas, el Centro ha indicado que no se va a suspender la actividad lectiva.

En el CEIP Ramón de la Sagra han tenido que desalojar a todos los niños por un aviso de bomba. Según personal del centro, se han cancelado todas las actividades previstas y se ha dado aviso a los padres para que acudan a recoger a sus hijos. "Estamos esperando a la policía para que acceda al centro", comenta un hombre mientras trata de tranquilizar a los padres que llegan en busca de sus hijos.

El IES Ramón Otero Pedrayo también ha sido otro de los centros desalojados por un aviso de bomba. El alumnado lleva más de una hora fuera del centro. La Policía Local se encuentra en el lugar a la espera de que llegue la Policía Nacional para inspeccionar el edificio.

El Colegio Liceo La Paz ha evacuado al alumnado al aparcamiento exterior del centro y fuentes de la comunidad educativa indican que ya no pueden acceder a las instalaciones. Asimismo, el centro educativo ha informado de que se suspenden todas las actividades lectivas y que los padres están acudiendo a recoger a los niños.

El IES Rosalía Mera también se ha visto afectado por los avisos de bomba, que señalan, también llegaron vía email.

En el Colegio Las Esclavas, los padres están acudiendo a recoger a los niños, que se encuentran evacuados en el exterior del centro, en la calle Emilio González López. Fuentes de la comunidad docente señalan que recibieron un correo electrónico en el que se decía que el colegio estaba lleno de minas, por lo que el 112 dio la orden de evacuar. Ahora mismo la Unidad Canina de la Policía Nacional trabaja en el interior del recinto.

El CEIP Labaca, en A Coruña, ya ha sido desalojado por el aviso de bomba y el edificio está vacío.

Suspensión de clases

En algunos centros afectados, como el Colegio Liceo La Paz, el centro ha decidido suspender toda actividad lectiva tras lo sucedido. Padres de los alumnos del Liceo La Paz el aviso de bomba les pilló en sus puestos de trabajo. "Yo estaba en una reunión y tuve que colgar y venir corriendo", cuenta una madre mientras enseña el correo que recibió a las 14:06 horas en el que hablaban de "amenaza de bomba". A los alumnos, por su parte, les dijeron que se trataba de un simulacro. Y es que al principio fue lo que pensaron los profesores. "Nos dijeron que desalojáramos a los niños de las aulas", cuenta una docente.

Muchos salieron sin mochila y sin chaquetas y no han podido volver todavía a por sus cosas. "Ya lo cogeremos mañana", dicen las niñas. A pesar del susto, aseguran que ahora están más tranquilas. "Al principio nos alegramos porque nos perdíamos inglés, pero cuando nos dijeron lo que era lo primero que hicimos fue llamar a nuestros padres", cuenta una joven de unos doce años. Algunos tenían móvil, por lo que se lo turnaron para llamar.

Más avisos en Galicia

El instituto Sanxillao de Lugo ha sido desalojado este miércoles tras recibir una amenaza de bomba. La Policía Nacional comprobó que la alerta era falsa tras acceder al interior del edificio, después de que todo el alumnado y el profesorado fueran desalojados y se encontrasen ya fuera del perímetro de seguridad.

Según informa la Policía Nacional, fue el propio instituto, ubicado en la calle Fontiñas, el que alertó a las fuerzas de seguridad tras recibir la amenaza a través de un correo electrónico hacia las 13:00 horas.

Al terminar el operativo algunos efectivos del cuerpo policial permanecen en el centro por precaución.

En la misma provincia constan el mismo tipo de avisos en el IES Vilar Ponte de Viveiro, el CEIP de Covas y el I.E.S. Francisco Daviña Rey de Monforte de Lemos, que también han sido desalojados.

La Policía se encuentra trabajando en estos momentos para certificar si estas alertas también son falsas.





