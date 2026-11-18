Desalojado el alumnado y profesorado del Otero Pedrayo por una oleada de amenazas falsas de bomba Quincemil

Alumnos de A Coruña salen de sus colegios con lo puesto tras las amenazas de bomba: "Las cosas quedan dentro hasta mañana"

Una jornada escolar que parecía transcurrir con normalidad ha terminado este miércoles de forma inesperada para cientos de alumnos de A Coruña. Las amenazas de bomba recibidas en distintos colegios e institutos de la ciudad han obligado a desalojar las instalaciones, dejando a numerosos estudiantes en la calle sin sus mochilas, chaquetas y pertenencias personales. Algunos ni siquiera habían tenido tiempo de comer.

Los correos electrónicos con las amenazas comenzaron a llegar a los centros educativos coruñeses entre las 11:50 y las 13:00 horas, mientras que en otros puntos de Galicia se recibieron avisos más tarde. La situación ha provocado la movilización de efectivos de la Policía Local y Nacional, así como de unidades especializadas en la detección de explosivos, que están revisando las instalaciones.

En algunos centros, los estudiantes abandonaron las aulas pensando que se trataba de un simulacro de evacuación. Sin embargo, pronto descubrieron que el motivo era una amenaza de bomba y que, por precaución, no podrían regresar al interior para recoger sus pertenencias.

"Al principio nos alegramos porque nos perdíamos inglés, pero cuando nos dijeron lo que era lo primero que hicimos fue llamar a nuestros padres", cuenta una alumna de unos doce años del colegio Liceo La Paz.

Tuvimos que salir sin nada

En el IES Ramón Otero Pedrayo, el desalojo comenzó alrededor de las 13:00 horas. Su secretaria, Natalia Lodeiro, explicaba que en ese momento todavía desconocían el alcance de lo ocurrido y estaban esperando la llegada de la Policía Nacional. "Tuvimos que comenzar a desalojar sobre las 13:00 horas. No sabemos el motivo, estamos esperando a que llegue la Policía Nacional", señalaba.

La trabajadora reconocía que tenían conocimiento de que la situación estaba afectando a otros centros educativos, aunque todavía no habían recibido información oficial. "Creemos que es algo que está afectando a otros centros, pero no tenemos notificación oficial. Aquí está la Policía Local y tiene que venir la Policía Nacional para que revisen", explicaba.

La evacuación se realizó con rapidez y sin que los estudiantes y trabajadores pudieran recoger sus objetos personales. "Tenemos todas las cosas dentro, salimos sin nada y no sabemos cuándo podremos entrar y recuperarlas", lamentaba Lodeiro.

Una situación que se ha repetido en distintos colegios de la ciudad y que ha dejado a numerosos alumnos sin sus mochilas, libros y prendas de abrigo.

Padres que salen del trabajo

En el colegio Liceo La Paz, el aviso sorprendió a muchas familias en plena jornada laboral. Algunos padres tuvieron que abandonar sus puestos de trabajo para acudir a recoger a sus hijos.

"Yo estaba en una reunión y tuve que colgar y venir corriendo", explica una madre mientras muestra el correo electrónico que recibió del centro a las 14:06 horas, en el que se informaba de una "amenaza de bomba".

La evacuación había comenzado antes. Alrededor de las 13:40 horas, las alarmas del patio empezaron a sonar y los profesores comunicaron a los estudiantes que debían abandonar las aulas. En un primer momento, tanto docentes como alumnos pensaron que se trataba de un simulacro. "Nos dijeron que desalojáramos a los niños de las aulas", relata una profesora.

Sin embargo, a medida que avanzaba la evacuación, los estudiantes comenzaron a conocer lo que estaba sucediendo. Los responsables del centro permitieron que utilizaran sus teléfonos móviles para avisar a sus familias.

No todos tenían uno, por lo que algunos compañeros compartieron sus dispositivos para poder llamar a casa.

A las puertas del colegio, varias alumnas explicaban que habían dejado sus pertenencias en las aulas y que todavía no habían podido recuperarlas. "Ya lo cogeremos mañana", comentaban, resignadas, mientras esperaban con sus familias.

Pese al desconcierto inicial, las menores aseguraban encontrarse más tranquilas una vez fuera de las instalaciones y acompañadas por sus padres.

Sin tiempo para comer

En el colegio Compañía de María, la evacuación también alteró por completo la rutina de las familias. Algunos alumnos tuvieron que abandonar el centro antes de poder comer, una circunstancia que preocupaba a sus padres, aunque la prioridad era que todos estuvieran a salvo. "No les ha dado tiempo a comer, bueno, es lo menos importante", comentaba una madre a sus dos hijas, de entre siete y nueve años, después de recogerlas.

En las inmediaciones del centro se encontraban agentes de la Policía Nacional y guías caninos, encargados de participar en las labores de inspección y descartar la presencia de posibles artefactos explosivos.

Los equipos especializados se han ido desplazando por los distintos colegios e institutos afectados para comprobar las instalaciones.

Cerrados por precaución

En el CEIP Labaca, el edificio ya había quedado completamente desalojado. Un agente de la Policía Nacional que se encontraba en el exterior explicaba que los centros afectados debían permanecer cerrados por precaución hasta el día siguiente.

Mientras tanto, los efectivos policiales trabajaban para asegurarse de que no quedaba ninguna persona en el interior de las aulas antes de que los especialistas pudieran comenzar las inspecciones.

Los TEDAX, unidades de la Policía Nacional especializadas en la desactivación de explosivos, están recorriendo los diferentes colegios e institutos afectados, junto con los equipos caninos.

Aunque los primeros reconocimientos realizados por los guías caninos apuntaban a que no se habían detectado indicios de explosivos, las comprobaciones debían continuar centro por centro. La situación también ha obligado a modificar las actividades previstas para la tarde.

En el colegio Dominicos, las últimas indicaciones recibidas establecían que las instalaciones debían permanecer cerradas hasta nuevo aviso, a la espera de que los TEDAX completasen el registro. "Las últimas informaciones y órdenes que tenemos es que el colegio queda cerrado hasta nuevo aviso. Tendremos que esperar a que los TEDAX realicen el registro", explicaban desde el centro. Por este motivo, se han suspendido las actividades extraescolares previstas a partir de las 17:30 horas.

La Policía mantiene las medidas de precaución mientras continúa revisando los edificios afectados. Entretanto, muchas familias esperan poder regresar a los centros para recuperar las pertenencias que los niños han tenido que dejar atrás durante una evacuación que ha cambiado por completo su jornada escolar.